V pátek výhra v hlavním městě, v sobotu poměrně hladká třísetová porážka na palubovce Aera. Odolena Voda tak vrátila libereckým volejbalistům v utkání 13. kola porážku z prvního vzájemného duelu, Dukla navíc přišla o pozici lídra tabulky.

„Dneska domácí vyhráli zaslouženě. Tlačili nás celý zápas servisem a hráli i výborně na ztrátu i přesto, že jsme je někdy dostali do potíží, tak si to uhráli. Dneska zaslouženě zůstali tři body na Odolce,“ řekl s nadhledem Michal Nekola, trenér VK Dukla Liberec.

Martin Kop, trenér vítězů, si výsledku cenil. „Začali jsme v prvním setu trochu ospale, než jak jsme si představovali. Pak jsme se ale zvedli a po zvládnuté koncovce prvního setu jsme hráli kvalitně až do konce. Myslím si, že jsme Liberec dnes přehráli kvalitním servisem a jsem rád, že jsme vyhráli,“ hodnotil kouč Odolana Vody.

Do čela tabulky se dostal budějovický Jihostroj, který smetl Příbram hladce 3:0. „Tlačili jsme dobrým servisem, slušně jsme bránili v poli i na bloku,“ uvedl trenér lídra René Dvořák:

Rušno bylo i v 16. kole nejvyšší soutěže žen. Lídr z Olomouce hostoval na horké půdě pod Ještědem a „rozjetá“ Dukla Hanačkám uštědřila první letošní porážku. Liberec je v nekompletní tabulce druhý, ale stále nemá odehraný jeden svůj zápas.

„Super vítězství nad Olomoucí. Byl to pro nás čtvrtý zápas během sedmi dnů a malinko jsme si nechali utéct vedení ve čtvrtém setu, což mě mrzí, protože jsme mohli vést dva nula. Je škoda, že to vyšlo na druhý hrací den, protože jak na nás tak i Olomouci se projevila únava a mohlo to být kvalitnější utkání,“ prohlásil liberecký trenér Libor Gálík.

K vidění byl zajímavý souboj s dlouhými výměnami od začátku až do konce.

„Byla to bitva od začátku do konce. Ze začátku to byl souboj servisů z obou stran. Naštěstí jsme tuhle bitvu vyhrály a máme radost,“ prohlásila liberecká kapitánka Simona Bajusz.

„Po dlouhé době jsme zahráli těžký zápas v české lize. Čekali jsme to, že Liberec bude silný na bloku. Nám utekly jak v tom čtvrtém, tak v tom pátém setu nějaké příjmy a to bohužel rozhodlo. Tam jsme si nepřihráli a dostali jsme moc es a to rozhodlo o zápase,“ uvedl pro portál cvf.cz Petr Zapletal, jehož svěřenkyně v týdnu bojovaly i na evropské scéně.

Extraliga mužů, 13. kolo

AERO Odolena Voda – VK Dukla Liberec 3:0 (20, 23, 17)

Rozhodčí: Velinov, Buchar.

Liberec: T. Kriško., Veselý, M. Kriško, Šulista, Krajčovič, Kovalchuk, libera Kopáček, Pavlíček. Střídali: Štokr, Srb, Shafranovitch, Suda, Leikep

Extraliga žen, 16. kolo

VK Dukla Liberec – UP Olomouc 3:2 (21, -22, -22, 16, 8)

Rozhodčí: Hladišová, Poláček.

Liberec: Bajusz, Emelina, Trnková, Kvapilová, Svobodová, Kohoutová, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Ovečková, Šotkovská