Dohrávané utkání 15. kola extraligy volejbalistů bylo speciální hned pro několik hráčů i členů realizačních týmů, kteří dříve působili u konkurence ať už v Ústí, tak v Liberci.

Volejbalový sever patří Ústí. V pětisetové bitvě zdolalo Liberec

"Zápas jsme si moc užili,“ přiznal Marek Beer, zkušený kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem, jehož tým navázal na nečekanou třísetovou výhrou na Odolena Vodě.

Na Aeru se chytila i Dukla, která se dostala do Final Four Českého poháru, ale v extralize se ani po trenérské rošádě Michal Nekola - Petr Brom nemůže dostat do ideálního tempa.

"Po mém příchodu jsme měli těžké soupeře, dvakrát Budějovice, Karlovarsko v tabulce třetí Příbram. Teď jsme získali bod, v sobotu máme další těžký zápas Lvi Prahy a vyhrávat prostě už musíme," uvedl liberecký trenér Petr Brom, který zrovna patří do plejády aktérů, kteří působili v obou severočeských volejbalových baštách.

Liberec je sedm kol před koncem základní části v tabulce až desátý, třetí od konce, získal zatím jen čtyři sezonní výhry. A další nepřidal ani v hale Slunety. "Byl to boj, zaslouženě vyhráli domácí. My jsme uhráli bod, ale jeli jsme sem pro tři, takže zklamání. Ale musíme prostě bojovat zápas od zápasu a věřím, že se to v poháru a play off zlomí,“ uvedl liberecký kapitán Jakub Veselý.

„V setech, co jsme prohráli, tak jsme zkrátka nezvládli koncovky a to hlavně útokem. Sety, co jsme vyhráli, tak jsme uhráli hlavně blokem. Měli jsme nějakých třiadvacet bloků, jestli mám dobré informace od statistika. Ale pořád nás trápil útok a co se týče tiebreaku, tam jsme to nedohráli. Rozhodl servis a pak dva naše nedohrané mečboly. Samozřejmě že o to víc prohra mrzí. Ale myslím že zápas se musel líbit,“ uvedl liberecký trenér Petr Brom.

V ústeckém táboře panuje spokojenost, SKV je v nekompletní tabulce šesté. „Myslím, že můžu mluvit za celé družstvo, že máme z výhry obrovskou radost. Cenné vítězství po obrovském boji s výborně hrající Duklou, která se zlepšuje zápas od zápasu," ocenil hru soupeře ústecký kouč.

„Věřili jsme si, že doma s Duklou něco uhrajeme a to se podařilo. Dva sety nám chyběl bojovný projev a hned to bylo znát. Vše jsme si ale vynahradili v nervy drásajícím tiebreaku," dodal k utkání kapitán vítězného celku Marek Beer.

Extraliga volejbalistů, dohrávka 15. kola:

SKV Ústí nad Labem - VK Dukla Liberec 3:2 (25:23, 16:25, 25:22, 16:25, 20:18)

Rozhodčí: Petr Kvarda, Jan Krtička. Diváků: 550.

Ústí: Miloš Vemič, Martin Tibitanzl, Ivo Kobolka, Radek Suda, Radek Baláž, Jiří Srb, libera Kořínek Jiří, Matouš Zeman. Střídali: Lank Matouš, Rik van Solkema, Marek Beer, Jan Kasan.

Liberec: Marcel Lux, Libor Leikep, Filip Křesťan, Nivaldo, Jakub Veselý, Luboš Bartůněk, libera Václav Kopáček, Jan Pavlíček. Střídali: Lukas Demar, Lubomír Staněk, David Janků, Jan Pražák.