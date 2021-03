První set se stal kořistí domácí Ostravy (25:19), ovšem Dukla dokázala vývoj stavu otočit ve svůj prospěch (19:25, 16:25). Nadějné vedení ale do konečného vítězství nedotáhla. Hostitelé zmobilizovali své síly a po další obrátce 25:21 a 15:12 srovnali stav série na 1:1.

„Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Vítězství nás nabudilo do dalších zápasů. S chutí pojedeme do Liberce. Byla to bitva z obou stran. Bojovali jsme, Liberec taky, ale my asi víc,“ říkal s radostí v hlase kapitán Ostravy David Janků.

„Krásné srovnání série. Jsem rád, že jsme udrželi naši pevnost. Od nás výborný začátek zápasu. Kartami pak zamíchal příchod Jana Štokra, kdy jsme na něho dva sety hledali recept. Ohromně jsme bojovali a takticky zvládli čtvrtý a pátý set. Užijeme si vítězný večer a jdeme se připravit na třetí zápas,“ velí trenér Ostravy Jan Václavík.

„Byl to dobrý sport z obou stran. Byl to zápas s emocemi, měl všechno, co má čtvrtfinále mít. Nevypořádali jsme se s ostravským kvalitním podáním. První set získali domácí lehce. Další sety jsme zahráli dobře, ale ve čtvrtém a pátém setu nám trochu odešel servis a zažili jsme tady ten samý vývoj utkání jako v základní části. Vedení jsme měli dotáhnout jako papírově zkušenější tým. Domácí prostředí hraje důležitou roli, nyní tu kartu máme na svoji straně,“ neztrácí naději kapitán Dukly Jan Štokr.

„Stalo se to, co jsme očekávali. Ostrava má hru postavenou na servisu a to my musíme unést, což se nám nepovedlo. V některých chvílích jsme na servisu selhali a Ostrava navíc úspěšně skládala vysoké míče,“ nehledal výmluvy kouč Liberce Michal Nekola.

UNIQA EXTRALIGA

Čtvrtfinále play-off – 2. zápas

VK Ostrava – VK Dukla Liberec 3:2 (25:19, 19:25, 16:25, 25:21, 15:12)

Stav série: 1:1

Rozhodčí: Pecháček L., Kovář V.

Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):

Ostrava: Janků David, Sedláček Oliver, Dvořák Jakub, Ihnát Jakub, Kotas Václav, Jambor Tomáš, libero Sobczak Damian. Střídali: Vancl Matouš, Závodský Radim, Muroň Ondřej, Mazoch Lubomír

Liberec: Krajčovič Šimon, Kriško Michal, Kriško Tomáš, Leikep Libor, Srb Jiří, Šulista Petr, libera Kopáček Václav, Pavlíček Jan. Střídal: Suda Radek, Štokr Jan, Shafranovich Alex