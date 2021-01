Muži hostovali na Kladně, kde po setech 25:20, 25:21 a 25:21 brali celkové vítězství 3:0.

„Rozhodly naše chyby v zápase, udělali jsme jich víc než Liberec. Soupeř mnohem lépe dohrával bodové situace a my jsme neplnili taktické pokyny, které jsme si řekli. Zápas z naší strany nebyl zas tak strašný,“ řekl kapitán Kladna Adam Zajíček.

„V utkání jsme znali svého pána a podle toho jsme hráli. Nedokázali jsme víc odporovat a Dukla v pohodě získala tři body,“ konstatoval trenér Kladna Milan Fortuník.

„Nečekali jsme, že vyhrajeme 3:0. Všichni máme v paměti, že se nám v Kladně hraje špatně. Podali jsme koncentrovaný výkon, jsem strašně rád,“ pochvaloval si kapitán Liberce Jan Štokr.

„Spolehlivým výkonem jsme si došli pro tři body. Utkání jsme odehráli koncentrovaně, neudělali jsme v něm moc chyb, dařilo se nám v útoku a nakonec jsme si pomohli servisem. Výborná hra na podání i v obraně,“ neskrýval nadšení kouč Dukly Michal Nekola.

Ženy si se svým sokem poradily stejně jako muži. Šternberku nedaly čuchnout a po setech 25:17, 25:17 a 25:10 slavily výhru 3:0.

„Jsme rády za vítězství. Zvládly jsme celý tento zápas, pořád jsme ho měly pod kontrolou, chtěla bych moc pochválit všechny hráčky, co ho zvládly,“ vyzdvihla kapitánka Dukly Simona Bajusz své spoluhráčky.

„Jsem rád, že se do hry dostaly i další hráčky. Myslím, že to byl spolehlivý výkon. První set Šternberk ukázal nějakou sílu na servisu a tam jsme měli problém přihrát, ale od té doby, co jsme začali přihrávat, tak jsme měli zápas pod kontrolou a tři body doma,“ uvedl trenér Liberce Libor Gálík.

„Přijely jsme do Liberce dobře naladěné, ale z naší strany to bylo trápení a ve třetím setu si nás Liberec namazal na chleba, a to bylo pro nás strašný. Musíme se z toho ponaučit a příště to bude už lepší. Gratulace Liberci,“ nehledala výmluvy kapitánka Sokola Nicole Šmídová.

„Po čtvrtfinále Českého poháru nám došly baterky. Byla na holkách vidět ta únava, v podstatě se nám vůbec nic nedařilo oproti pátku a zbytečné míče nám padaly, které by padat neměly. Liberec nás přehrál ve všech činnostech,“ sportovně uznal lodivod Šternberku Jan Drešl.

UNIQA EXTRALIGA MUŽI

Kladno volejbal cz – VK Dukla Liberec 0:3 (20:25, 21:25, 21:25)

Rozhodčí: Krtička J., Nedbálek A.

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Zajíček, Křesťan, Hýský, Kyjanica, Palgut, Kraffer, libero Kunc. Střídali: Mikulenka J., Lohr

Hosté: Kriško T., Veselý, Kriško M., Šulista, Krajčovič, Kovalčuk, libera Kopáček, Pavlíček. Střídali: Srb, Štokr, Shafranovich

UNIQA EXTRALIGA ŽENY

VK Dukla Liberec – TJ Sokol Šternberk 3:0 (25:17, 25:17, 25:10)

Rozhodčí: Kořenek J., Marschner R.

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Bartošová, Ovečková, Šulcová, Trnková, Kvapilová, Svobodová, libero Kolářová. Střídala: Šotkovská

Hosté: N. Látalová, Kneiflová, Šmídová, Herdová, Kořínková, Wanczyk, libero Slavíková. Střídaly: Z. Látalová, Jarošová