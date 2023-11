Po Ústí nad Labem si smlslo Aero Odolena Voda i na Dukle Liberec a připravilo ji na scéně volejbalové extraligy o dosavadní neporazitelnost. Hosté padli v tiebreaku a vezou si z 4. extraligového kola alespoň bod. Na ten nedosáhlo ve venkovním střetnutí SKV Ústí nad Labem, v Praze neuhrálo ani set.

Ve 4. kole volejbalové extraligy mužů se střetlo domácí AERO Odolena Voda s VK Dukla Liberec (vpravo) a vyhrálo 3:2. | Foto: Deník/VLP Externista

Volejbalový prapor o víkendu držely z pohledu severočeských zástupců v nejvyšších soutěžích liberecké ženy, Olomouc smetly 3:0.

Liberečanky se po sedmém dějství drží na dostřel prvnímu Prostějovu, nechaly zapomenout na nedávný nezdar na Olympu a UP Olomouc porazily 3:0 (19, 17, 16).

„V Praze jsme v týdnu nepředvedli nic oslňujícího, ale dnes jsme tlačili na servisu, dohrávali jsme bodové míče a byli jsme úspěšní v útoku, takže jsme celé utkání byli nad Olomoucí a zvládli jsme to výborně,“ chválil trenér Libor Gálík.

Za výhru za tři body byla ráda i kapitánka Klára Vyklická. „Zatlačily jsme je podáním, a to asi bylo klíčové, protože si pak nedokázaly dobře přihrát a my si naopak mohly hrát svoji hru.“

Méně radosti přinesly fanouškům výsledky v extralize mužů. Aero dokázalo, že to na Duklu umí, což potvrdilo i v sobotní pětisetové bitvě.

„Začali jsme dobře první set, kde jsme dobře podávali a bránili, ale bohužel jsme potom od toho ustoupili. Mrzí nás konec třetího setu, kdy letí balon přes zadarmo a mi ho dáme do autu, tam si myslím, že by se nám to nemělo stát. V pátém setu Vodolce skvěle vyšel servis, to už se nešlo vrátit do hry,“ přiznal liberecký trenér Martin Demar.

„Myslím si, že nás dnes Vodolka přehrála na podání i příjmem, to určitě hrálo velkou roli v dnešním zápase. V obraně jsme se nemohli chytit, což nám chybělo v důležitých momentech. Vodolka prostě lépe podávala a útočila,“ přidal Lukas Demar, kapitán VK Dukla Liberec.

Domácí si získaný skalp užívali. „rozhodla úspěšnost na vysokých balonech. Celý tým zaslouží pochvalu,“ konstatoval pro portál cvf.cz Marcin Kryś, trenér Aero Odolena Voda.

Ústečtí nezaskočili lídra tabulky Lvy Praha. Ti vyhráli za 81 minut 3:0 (21, 16, 17) a po čtyřech střetnutích mají dvanáct bodů, neztratili ani set.

„Čelili jsme nejlépe bránícímu týmu v extralize. Hráli jsme pod obrovským tlakem, kterému jsme nedokázali vzdorovat. Mrzí mě, že jsme nevydrželi delší dobu dobře útočit, ale dovedu to pochopit. Výkon byl z naší strany živý, ale síla soupeře příliš vysoká,“ uznal ústecký trenér Ondřej Žaba, jehož SKV Ústí nad Labem je se získaným jedním bodem předposlední.