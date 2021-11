Deset zápasů, deset výher. Liberecké volejbalistky extralize dominují. „Podařilo se nám sestavit družstvo podle předpokladů, sehnali jsme posily, které jsme chtěli a ty dokázaly nahradit holky, které nás v létě opustily. Kostra týmu navíc zůstala, pokračují i zdejší mladé dobré hráčky a i ty posily se povedly,“ řekl v rozhovoru pro Deník liberecký trenér Libor Gálík.

Ani vám netrvalo dlouho nové družstvo poskládat…

Měly jsme dvě tři hráčky v nároďáku, ale kolektiv si sedl. Pokud hodně trénujete, nepotřebujeme zase tolik času. Ve změnách v kádru problém nevidím.

Čekali jste, že konkurenci budete takto válcovat?

Složení ostatních družstev napovídalo, že budeme favorit extraligy a jsem rád, že papírové předpoklady zatím naplňujeme.

Deset výher, to zní dobře, že?

Spíš nás těší v celkovém hodnocení výsledky než předvedená hra, tam by se rezervy daly opravdu najít.

Už jste získali Superpohár, nedávno jste porazili Olymp opět, tentokrát 3:2…Superpohár? Tam jsme Olymp porazily strašně lehce, tak on nahradil UP Olomouc, která měla zraněné a nemocné hráčky, na poslední chvíli. S Olympem je to vždycky boj, rezortní derby vnitro proti obraně, což se ve čtvrtek potvrdilo. Oni tým omladili, ale sehráli s námi dobrý zápas.

Přerov jste naopak smázli ve třech setech…

První hrál s posledním, po zápase s Olympem jsme si něco ohledně výkonu vyříkali a bylo to dobré. Holky hrály s chutí a zápas zvládly.

V sobotu vás čekají brněnské Šelmy…

Šelmy se zvedají, budou chtít potvrdit formu a výhru 3:0 nad pražským Olympem, nechci říkat, že jedeme vyhrát, ale hodláme ukázat volejbal, který by nás měl k bodům dovést.

Jak dlouhá vaše série může trvat…

Sérii nebereme, spíše se bojíme prohry. Od Českého poháru s Olomoucí, kde byla prohra, od té doby k dvaceti výhrám, ale nebereme to tak, jdeme zápas od zápasu. Žádné sázky,, odměny, nic. Soustředíme se na utkání, ne na to kolik zápasů se nám podařilo nebo nepodařilo vyhrát.