Domácí Sokol zlobil pouze v prvním setu (21:25), ale když se liberecké hráčky pořádně rozehrály, byl prakticky bez šance. To dokládá i skóre dalších dvou sad 18:25 a 11:25. Díky třem bodům se Liberec bodově dotáhl na první tým tabulky z Olomouce.

„Musím holky pochválit za vstup do zápasu, první set jsme hrály vyrovnanou hru. Využily jsme toho, že Liberec přijel trošku později a nebyl na začátku tak rozehraný. Nám se dařilo tlačit soupeřky servisem. To se ale od druhého setu změnilo, Liberec nás vyrovnal na servisu, my jsme začaly mít problém s přihrávkou. Ve druhém a třetím setu jsme měly problém s jedním postavením, soupeřky toho využily a oba sety získaly,“ řekla po utkání kapitánka Šternberka Nicole Šmídová.

„Do utkání jsme vstoupili celkem bojovně, v prvním setu holky makaly a celkem se jim dařilo. Jenže jejich energie začala postupně upadat, soupeř nás začal přehrávat, výrazně především útokem a na přihrávce,“ podotkl trenér Sokola Jan Drešl.

„Jsme rády za tři body, první set jsme byly asi ještě v autobuse, to se nám moc nedařilo. Naštěstí jsme to ale zvládly a potom už jsme hrály svou hru a jsme rády za vítězství 3:0,“ neskrývala nadšení kapitánka Dukly Simona Bajuszová.

„Jsme rádi, že jsme tady neztratili ani set, protože zápasy po Vánocích v roli favorita mohou být různé. Měli jsme problémy po cestě a jsme rádi, že jsme mohli zahájit utkání o 15 minut později,“ pravil spokojeně kouč Liberce Libor Gálík.

TJ Sokol Šternberk – VK Dukla Liberec 0:3 (21:25, 18:25, 11:25)

Rozhodčí: Kavala Tomáš, Možnár Martin

Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Látalová N., Kneiflová, Šmídová, Herdová, Kořínková, Wanczyk, libero Slavíková. Střídaly: Vyjídáková, Látalová Z.

Hosté: Kohoutová, Ovečková, Šulcová, Trnková, Kvapilová, Svobodová, libera Dostálová, Kolářová. Střídaly: Emelina, Šotkovská, Bartošová.

Zdroj: Český volejbal