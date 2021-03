Vstup do vyřazovacích bojů zvládly svěřenkyně trenéra Libora Gálíka na jedničku s hvězdičkou. Dukla coby velký favorit celé série nedala v úvodním duelu čtvrtfinále Přerovu žádnou šanci a po setech 25:11, 25:14 a 25:21 vyhrála pohodlně 3:0.

Druhé střetnutí je na programu už dnes od 18 hodin opět ve SH Dukly.

„Do utkání jsme vykročily výborně. Hrály jsme s přehledem první dva sety, ale třetí set jsme se už trápily. Soupeř přestal chybovat a my jsme nebyly důsledné a hrály jsme takový profesorský volejbal, ale naštěstí koncovku třetího setu jsme zvládly. Jsme rádi za první vítězství,“ neskrývala radost kapitánka Dukly Liberec Simona Bajusz.

„První utkání play-off, vedeme jedna nula. Dnes máme druhé utkání, takže se musíme zase pečlivě připravit,“ velí trenér domácího celku Libor Gálík.

„Moc se k tomu nedá říci. Škoda jen, že jsme nehrály celé utkání tak jako poslední třetí set,“ řekla zklamaně kapitánka Přerova Sandra Kotlabová.

„Dva sety byl jednoznačně Liberec lepší ve všech činnostech. My jsme hráli bez projevu, to skoro nebylo hodné play-off. Třetí set se zase ukázalo, že mladé hráčky chtějí hrát víc. Myslím si, že ten třetí set byl pěkný, to se mohlo lidem líbit. Ten jsme nezvládli, protože na hřišti byly tři až čtyři juniorky věkem, které nejsou ostřílené extraligou, tak koncovku nezvládly, ale myslím si, že třetí set byl pěkný sport. Dnes se pokusíme navázat na výkon z třetího setu. Gratuluji Liberci,“ zhodnotil partii kouč Přerova Radim Vlček.

Vstup do čtvrtfinálové série zvládli i muži Dukly, kteří doma porazili Ostravu 25:22, 25:21 25:19. Druhý zápas se hraje v neděli v Ostravě.

UNIQA EXTRALIGA

Čtvrtfinále play-off – 1. zápas

VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov 3:0 (25:11, 25:14, 25:21)

Stav série: 1:0. Rozhodčí: Velinov E., Krtička J. Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):

Liberec: Bajusz, Emelina, Trnková, Kvapilová, Šulcová, Kohoutová, libera Kolářová, Dostálová. Střídaly: Šotkovská, Svobodová

Přerov: Plešingrová, Pavlová, Zatloukalová, Kotlabová, Dlouhá, Diatková, libero Šádková. Střídaly: Zajícová, Semerádová, Grančaiová, Boudová, Köhlerová