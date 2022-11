Liberecké ženy na silného ukrajinského soka Prometey Dnipro, který vedle české extraligy hraje i evropský prestižní pohár CEV Champions Legue a turnaje MEVZA 2022/23, s výjimkou úvodní sady nestačily a podlehly 1:3.

„Škoda, mohly jsme hrát vyrovnanější zápas. Držely jsme se asi jen do druhého setu. Potom jsme se vždy zasekly v jednom postavení a myslím si, že už jsme si ani nevěřily, že se toto utkání dá nějak zvrátit. Ze začátku se nám dařilo na útoku a potom nám začaly klesat čísla na útoku a o tom to asi bylo,“ uvedla liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

„Na druhou stranu to byl opravdu hezký volejbal. Poslední dva sety jsme si vždy udělali bodový náskok, který jsme ale bohužel nedokázali využít. Musíme pokračovat dál a dokázat se vrátit k naší hře,“ řekl kouč Dukly, která v tabulce klesla na čtvrtou příčku.

Ukrajinky, jejichž výkony jsou dost nevyrovnané a už dvakrát v elitní české soutěži našly přemožitelky, tentokráte nic nepodcenily. „Začátek zápasu byl velmi těžký, vůbec se nám nedařilo. Později jsme udělali pár změn, které nám prospěly a potom už jsme začali hrát lépe. Potěšilo mě, že jsme potom hráli na takové úrovni, jakou od svého družstva očekávám,“ uvedl Ivan Petkov, trenér SC Prometey Dnipro.

Odveta stejných protivníků se hraje už v úterý.

Už 13. kolo se hrálo i v nejvyšší soutěži mužů. Možná až trochu nečekaně hladký průběh mělo po už zmiňované mezinárodní konfrontaci žen v liberecké hale utkání mužů, odkud s prázdnou odjelo po jednom z víkendových šlágrů Kladno. Dukla vyhrála bez ztráty setu, do nesnází se trošku dostala jen v druhé sadě: Liberec – Kladno 3:0 (18, 25, 21).

„Hrozně důležité dnes bylo začít ten první set kvalitně, což se nám podařilo. Velmi dobře jsme soupeře tlačili na servisu a výborně jsme ztrátovali a bránili, spoustu míčů jsme si nadrazili. O vývoji utkání hlavně rozhodl druhý set. Tým, který vede 6:0, nebo v koncovce 21:16, toto by už nemělo Kladno prohrát. My jsme se do setu vrátili dobrým servisem a kvalitní obranou, a hlavně jsme věřili tomu, že ten set můžeme vyhrát. To prostě rozhodlo. Velká gratulace klukům za předvedenou hru. Dnes to byla radost se na ně dívat,“ konstatoval pro portál cvf.cz Martin Demar, trenér Dukly Liberec.

Dobrý pocit ze zápasu mohl mít i kapitán libereckého mužstva. „Za výsledek 3:0 jsme hrozně rádi. Sice tomu vývoj druhého setu moc nenapovídal, tam nám Kladno bodově odskočilo, ale koncovka parádní. Zde to byl ten klíč k tomu dnešnímu vítězství. Třetí set jsme byli stále bodově nahoře. Konečně někdo z první čtyřky, koho jsme porazili, takže super,“ uvedl Lukáš Ticháček.

Důležité čtvrté vítězství připsali do volejbalisté Ústí nad Labem po výhře 3:1 nad Zlínem. Domácí hnalo šest stovek diváků, zklamaní byli jen v úvodní sadě. Další už si SKV pohlídal. „Byl to hodně důležitý zápas, těžký především mentálně. Zlín jsme ale přehráli především na servisu a tam byl ten nejdůležitější moment zápasu,“ uvedl ústecký trenér Lubomír Vašina a utkání označil především za velký boj.

„První set bych úplně vymazal z volejbalových análů, ale potom jsme to dobře drželi na servisu a Zlín pak už neměl moc co nabídnout, neboť jsme ubránili Římala,“ dodal k hodnocení ústecký kapitán Jiří Kořínek s tím, že se v úvodu na výkonu mužstva podepsala nervozita.