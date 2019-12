Svěřenci trenéra Michala Nekoly si poradili s domácím celkem 3:0 na sety. První sadu opanovali 25:20, druhou jednoznačně 25:12 a nejvyrovnanější byl třetí set, který pro sebe urvali Severočeši poměrem 27:25.

V tabulce patří Dukle čtvrté místo se ziskem patnácti bodů. Na třetí Brno ztrácí pouhý bod.

„Podali jsme venku konečně kvalitní sebevědomý výkon a poprvé na palubovce soupeře vyhráli. Měli jsme opravdu kvalitní údery a moc se mi to líbilo, i když jsem utkání tentokrát sledoval z lavičky. Toto vítězství je důležité pro naši sebedůvěru,“ řekl po zápase liberecký kapitán Jan Štokr.

„Jsem velmi rád, jak koncentrovaně jsme toto utkání odehráli. Tlačili jsme na podání, i když i tam jsme měli chyby. Dařilo se nám dohrávat vysoké míče a pomohlo nám také to, že jsme na rozdíl od soupeře udělali daleko méně chyb v útoku,“ zhodnotil duel trenér Liberce Michal Nekola.

V dalším kole se liberečtí volejbalisté představí před svými diváky, v sobotu 7. prosince od 18 hodin hostí druhé České Budějovice. Dá se tedy očekávat vyrovnaná bitva.

Na domácí půdě se představily ženy Dukly, které přivítaly Frýdek-Místek. Podle postavení v tabulce a aktuální formy byly favoritkami hostitelky. Liberecké hráčky totiž v posledních dvou kolech neztratily jediný set a Frýdek již pět kol nebodoval.

Pod Ještědem se strhla vyrovnaná partie. První set vyhrál Frýdek-Místek 25:21, načež Liberec vyrovnal stav. Po vyhraném třetím setu se Frýdek opět ujal vedení, ale vzápětí Dukla znovu srovnala.

O vítězi tohoto střetnutí tak musel rozhodnout tiebreak, který vyhrály hostující hráčky 19:17 a překvapivě si z Liberce odvezly vítězství.

„My jsme měly v plánu hlavně podržet si začátky setů, což se nám hned na za začátku zase nepodařilo. My jsme věděly, že jakmile takového soupeře rozehrajeme, bude to potom těžké. To se i ukázalo. Potom přišly naše zbytečné chyby, ale bylo vidět, že když jsme soupeře zatlačily, tak jsme byly nad nimi. Škoda, velká škoda,“ litovala kapitánka Dukly Eva Svobodová.

„Utkání se nám nepodařilo. Takticky jsme úplně propadli. Samozřejmě situace nebyla jednoduchá. Myslím si, že debut v základní sestavě výborně zvládla Kája Bartošová. To je ale jediné pozitivum z tohoto zápasu,“ snažil se najít kladné věci trenér Liberce Libor Gálík.

V následujícím kole čeká na liberecké volejbalistky lídr tabulky VK Brno. Hrát se bude v moravské metropoli v sobotu od 18.30 hodin.