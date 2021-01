Liberecká Dukla odehrála první utkání na domácím hřišti v letošním kalendářním roce a návrat na vlastní palubovku byl vítězný. Svěřenci trenéra Michala Nekoly hostili pražské Lvy a první set pro sebe uzmuli v poměru 25:17. Druhá sada sice patřila hostům (24:26), ovšem další průběh duelu už měli Liberečtí pod kontrolou a po setech 25:18 a 25:21 oslavili celkové vítězství 3:1.

Volejbalisté Liberce porazili pražské Lvy. | Foto: Český volejbal

„Jsem rád, velmi rád. Přece jenom je to třetí se čtvrtým a my jsme letos ještě nevyhráli. Líbilo se mi nasazení všech hráčů, kromě druhé půlky druhého setu, kde jsme si to prohráli sami. Kluci mi dali krásný dárek k narozeninám v podobě vítězství,“ neskrýval nadšení kapitán Dukly Liberec Jan Štokr.