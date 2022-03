„Ač jsme prohráli, myslím, že po zdravotních problémech, které nás tak silně postihly a stále trvají, se snažíme držet v rámci možností statečně. Chybí síla a tím i správné reakce v herních situacích. Budějovice jako favorit hraje dobře, stabilně a zápas měl pod kontrolou. V každém setu využil naší chvilky, utrhl se o tři až čtyři body, které v každém setu udržel do konce. Je to pro nás kruté, po dobré sezoně mít takovýto závěr. Chtěli jsme si ho za odměnu užít a samozřejmě ještě chceme. Každopádně Budějovice zaslouženě vyhrály,“ řekl Lubomír Vašina, trenér SK Volejbal Ústí nad Labem.

„Budějovice nepředvedly nic extra, ale v důležitých momentech nedělají chyby a my bohužel v důležitých momentech nějakou vyrobíme. Jinak by to byl vyrovnaný zápas, ale Budějovice byly vždy o krok blíž. Takhle hraje tým, který má na vítězství celé extraligy,“ uvedl ústecký kapitán Jiří Kořínek.

České Budějovice mají dvě výhry, jdou podle plánu. „Hráli jsme zodpovědně, velmi dobře na útoku a příjmu. A přes různé problémy co máme, se nám to podařilo a jedeme dál. Ještě se ale můžeme zlepšit a hlavně chceme doma sérii ukončit,“ uvedl kouč Jihostroje René Dvořák.

„Dobrý zápas, Ústí hrálo dobře, ale přehráli jsme je. Sice nám to trochu skřípalo na servisu, ale nakonec se to všechno povedlo a myslím dobrý výkon,“ hodnotil spokojený kapitán hostů Matěj Emmer.

Historicky lepší bilance liberecké Dukly proti Karlovarsku se tentokrát nenaplňuje. „Tentokrát jsme moc smutní, protože jsme popravdě čekali úplně jiný průběh zápasu. Já osobně jsem si na Vary věřil, po tom našem výkonu, který jsme předvedli u nich doma. Také mě to dnes mrzí i vůči divákům, protože to může být teoreticky i poslední zápas sezóny, když se nám v Karlových Varech nepovede zvítězit. Takže jsme z toho výsledku všichni smutní. Nicméně zítra je další den a ve Varech to určitě nevzdáme, pojedeme tam zabojovat.“

„Škoda dobře rozehrané koncovky prvního setu. Myslím si, že pro další vývoj utkání byla koncovka prvního setu velmi důležitá. Musím ale uznat, že jak my, tak Karlovarsko hrálo velmi dobrý volejbal, ale bohužel my jsme udělali daleko víc chyb, než soupeř, a to zřejmě rozhodlo,“ uvedl liberecký asistent Vladan Merta.