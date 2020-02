Jedno vítězství, jedna porážka. To je bilance volejbalistů Dukly z posledních dvou domácích zápasů. Svěřenci trenéra Michala Nekoly nejprve hostili pražské Lvy. Průběh utkání měli Liberečtí pod kontrolou a po setech 25:19, 25:20 a 25:17 vyhráli přesvědčivě 3:0.

„Byl to z naší strany dobrý zápas. Byl to koncentrovaný výkon ve všech herních činnostech. Útok, servis, příjem, podle mě ten náš výkon neměl chybu,“ uvedl po skončení duelu kapitán liberecké Dukly Jan Štokr.

„Myslím si, že střetnutí jsme začali výborně, koncentrovaně. Trošku bych řekl, že to postupem času malinko uvadalo v našem útoku, kdy jsme šli procentuálně dolů. Ale celkově si myslím, že jsme byli lepším týmem, hlavně na servisu. Snažili jsme se soupeře tlačit a na síti jsme Pražáky bránili celkem slušně, takže z toho bylo vítězství 3:0. Jsme spokojeni za tři body,“ neskrýval radost trenér Dukly Michal Nekola.

„Ošklivá a těžká prohra pro nás od Liberce na jejich půdě. Nevím…. Zkoušeli jsme důraz, zkoušeli jsme nekazit a nic nám nefungovalo,“ posteskl si kapitán Lvů Jiří Král.

„Bylo to pro nás velice těžké se dostat do hry, a tak Liberec ujel o dva až tři body, pak byl soupeř na koni, získal sebedůvěru a mlátil do toho ještě víc a bodově nám ujel ještě víc. Nevím, co s tím,“ pokrčil rameny Král.

„Samozřejmě se utkání nehodnotí vesele. Je to prohra 3:0, již čtvrtá v řadě i s ČP. Leží na nás deka a musíme se z toho nějakým způsobem sebrat,“ nabádá své ovečky kouč Pražanů Tomáš Pomr.

„Ve všech třech setech rozhodly série, kdy jsme hráli chviličku vyrovnaně, ale potom nám Dukla utekla do většího bodového rozdílu a nás to potom položilo. Nedokázali jsme si žádnou činností pomoci. Domácím dobře zahrálo účko – Patrik Indra,“ dodal Pomr.

V sobotu se už libereckým volejbalistům dařilo o poznání hůře. Nad Odolenou Vodou sice vyhráli první set 25:17, ale v dalších třech padli 23:25, 23:25 a 25:27. Celkově tak prohráli 1:3.

„No, jednou to muselo přijít, že prohrajeme v domácí hale, ale určitě ne s Odolkou a určitě ne po tom, co vyhrajeme hladce v prvním setu a v druhém hodně vedeme, pomalu máme vyhraný set, a navíc soupeře máme celou dobu pod sebou,“ litoval kapitán Dukly Jan Štokr.

„Takže toto ne, to je neomluvitelné. Sice jsme se zvedli ve čtvrtém setu, ale bylo to málo. Ztracené body jsme potřebovali,“ nevymlouvá se Štokr.

„Myslím si, že jsme si to utkání prohráli sami, protože tam to bylo o nás a ne o soupeři. Vedli jsme naprosto hladce 1:0 a 17:11, a přesto jsme utkání ztratili,“ smutnil kouč Dukly Michal Nekola.

„Musím pogratulovat soupeři, protože potom od toho nepříznivého stavu zahrál fantastické utkání až do konce zápasu s minimálním počtem chyb. Tlačil nás servisem a my jsme potom hráli vysoké balóny a s těmi si soupeř snadno poradil. Odolka zvítězila zaslouženě,“ uzavřel Nekola.