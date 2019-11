Podle postavení obou týmů v tabulce byli favoritem domácí hráči, jenže proti Příbrami se hodně nadřeli. První set vyhrála Dukla těsně 31:29, ale v dalších dvou sadách kralovali Středočeši 25:22 a 25:19.

Liberec tak musel otáčet skóre, což se mu nakonec povedlo. Čtvrtý set opanoval 25:17 a rozhodující tiebreak ovládl 15:11. Dukla tak porazila Příbram 3:2 na sety.

V tabulce patří Liberci šesté místo se ziskem dvanácti bodů. „Je to zápas, který se má vyhrát za tři body. I kdyby to skončilo tři jedna, ale hrát s Příbramí tiebreak. Ale klobouk dolů, hosté hráli odvážně. Nakonec jsem rád, že jsme vyhráli, ale ta hra je špatná z naší strany,“ zkritizoval svůj tým kapitán Liberce Jan Štokr.

„Zasloužili bychom si nafackovat za ty první tři sety, kde jsme ztratili tří až pětibodové vedení, a to se nepromíjí, je to trestuhodné. To si nesmíme dovolit. Jsem nespokojen,“ přisadil si kouč Dukly Michal Nekola.

V příštím kole zajíždí liberečtí volejbalisté do Ostravy, kde se představí v sobotu.