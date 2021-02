V Beskydech se schylovalo k velkému překvapení, protože domácí vyhráli první set 28:26. Ovšem Severočeši v dalším průběhu utkání nepřipustili žádné komplikace a po sadách 25:18, 25:20 a 25:22 slavili celkové vítězství 3:1.

„Po vyhraném prvním setu, kdy jsme celou dobu vedli a nakonec ho ubojovali v koncovce, byli pro moje překvapení spíš nahoře Liberečtí, kteří se trefili do servisu. No…. My jsme je bohužel asi moc nezatlačili celý zápas. Štve mě, že jsme nevyhráli poslední zápas základní části doma. a tak nás čeká teď poslední zápas v Ústí, tak tam jedem vyhrát,“ velí kapitán Beskyd Tomáš Široký.

„Mně se to zase těžko hodnotí, protože jsme neodehráli špatný zápas. Je vidět progres v naší hře a ke konci sezóny se celkový herní projev zlepšuje. Myslím, že jsme zase výborně bránili, i když to nebyly bodové bloky, ale měli jsme spoustu nadražených míčů, spoustu míčů jsme čapli v poli, ale bohužel si ty situace nedohráváme a to nám potom chybí, protože Liberec přidá dobrý servis a samozřejmě je to potom těžké se prosadit. Nechybělo moc, mohli jsme bodovat, ale zase je to bez bodu, takže zklamání,“ řekl smutně trenér Beskyd Jakub Salon.

„Byl to tady určitě těžký zápas, asi jsou Beskydy na svém hřišti sebevědomější. Já jsem rád, že jsme to vyhráli za tři body,“ pronesl lakonicky kapitán Dukly Jan Štokr.

„První set na nás domácí vlítli, hráli výborně v útoku a my jsme se do toho setu vrátili až od druhé půlky, ale nestačilo to. Od druhého setu bych řekl, že jsme přidali na servisu, dostali jsme trošku domácí do problémů, lépe jsme bránili a doútočili jsme si ten zápas,“ pochvaloval si kouč Liberce Michal Nekola.

Také proti Příbrami ztratili Liberečtí úvodní set 24:26. Znovu se z nepříznivého stavu dokázali oklepat a po sadách 25:20, 25:23 a 25:18 porazili Příbram 3:1.

„Toto utkání, i když je za tři body, se nám vůbec nepovedlo. Takové banální chyby, které nás doprovázely, by se nám opravdu neměly stávat. S lepším soupeřem by se nám to nemuselo vyplatit. Přesto musím pochválit Příbram, protože hrála velice dobře a velice nás potrápila,“ ocenil kvality soupeře kapitán Liberce Jan Štokr.

„Začali jsme velice rozpačitě. Špatně jsme ze začátku přijímali soupeřovo podání a potom jsme útočili do dobře připravené obrany Příbrami. Hosté v úvodu velice dobře útočili, zde měli nějakých 60 až 70 % na útoku. My jsme se jim dostali na kobylku až v závěru setu zlepšeným servisem. Ubránili jsme i několik balonů na síti, ale nestačilo to na zisk sady,“ hodnotil duel lodivod Dukly Michal Nekola.

„Mně to připadá, že si zkoušíme, kam až můžeme zajít. V druhém tu došlo k určitým korekcím a změnám a potom se zklidnila i přihrávka a začali jsme i lépe bránit. I když to tak nevypadá, od druhého setu jsme zlepšili přihrávku a obranu a to bylo určitě pro zisk tří bodů klíčové,“ dodal Nekola.

„První tři sety jsme s Duklou drželi krok. Možná jsme byli i chvilkami lepší než soupeř. Měli jsme dobrou mezihru, dobře jsme i útočili. Nicméně čtvrtý set již byl jasně v režii domácích. Je to škoda, mohli jsme udělat alespoň bod,“ pokrčil rameny kapitán Příbrami Martin Böhm.

„Dá se říci, že jsme hráli překvapivě pěkný volejbal. Dva a půl setu jsme byli rovnocenným soupeřem domácím. Bohužel za stavu 19:15 ve třetím setu jsme začali produkovat naše technické chyby, kdy jsme naši hru hodně zjednodušili a soupeři vše ulehčili. Tím jsme soupeři dali šanci. Rád bych pochválil kluky za předvedenou hru a gratuluji soupeři ke třem bodům,“ pronesl stratég Příbrami Daniel Rosenbaum.

UNIQA EXTRALIGA

Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec 1:3 (28:26, 18:25, 20:25, 22:25)

Rozhodčí: Jan Kubinec, Tomáš Kavala

Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):

Liberec: Kriško T., Leikep, Kriško M., Šulista, Krajčovič, Kovalchuk, libero Kopáček. Střídali: Srb, Shafranovich, Štokr.

VK Dukla Liberec – VK Euro Sitex Příbram 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:18)

Rozhodčí: René Činátl, Dušan Rychlík, čároví rozhodčí: Petr Louka, Jiří Čermák, delegát utkání Jan Večeřa

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Liberec: Leikep Libor, Štokr Jan, Suda Radek, Veselý Jakub, Srb Jiří, Šulista Petr, libera Kopáček Václav, Pavlíček Jan. Střídali: Kriško Michal, Shafranovich Alexander, Kovalchuk Volodymyr, Kriško Tomáš.

Tabulka UNIQA extraligy mužů.Zdroj: Český volejbal