První set sice ukořistili Českobudějovičtí, ale poté převzali otěže zápasu Liberečtí. Po sadách 25:18, 25:22 a 25:21 brali konečné vítězství 3:1. Dukla tak připravila Jihostroji první porážku v tomto ročníku.

„Jo, byl to výborný zápas. Myslím si, že jsme si udrželi koncentraci, kromě prvního setu. Tři sety jsme potom odehráli úplně bez sebemenších problémů. Po celé ty vyhrané sety jsme byli nad soupeřem, takže velká spokojenost,“ řekl po skončení duelu kapitán Liberce Jan Štokr.

„Přijel první tým tabulky a myslím si, že na výkonu z obou stran to bylo krásně vidět. Jak říkám, z obou stran výborný výkon. Měli jsme výborná čísla na servisu a tím jsme tlačili soupeře. Potom samozřejmě naše obrana pracovala velice dobře, navíc jsme to proložili i dobrým útokem. Tři body, paráda, postoupili jsme v tabulce,“ neskrýval radost trenér Dukly Michal Nekola.

Už o den později přivítala Dukla Liberec na své palubovce Ústí nad Labem. Po prvních dvou setech byl stav nerozhodný 1:1, ale zbytek zápasu už patřil libereckým hráčům. Po sadách 25:17 a 25:23 znovu brali výhru 3:1.

„Podle mě to byl velice dobrý sport od obou týmů. Pro nás je to vždy s Ústím těžké hrát, protože ti kluci hrají fakt dobře. Hrají dobře v poli a jsou velice trpěliví. Takže je to pro nás cenné vítězství, protože Ústí letos hraje navíc ve velké formě,“ cení si úspěchu kapitán Dukly Jan Štokr.

„Byl to takový urputný volejbal se spoustou obran. My jsme měli výborný vstup do prvního setu, ale postupně jsme hlavně ztráceli účinnost v útoku. Ústí začalo hrát velmi dobře na útoku. Potom jsme trošku hledali optimální sestavu. Až od třetího setu si myslím, že jsme zvýšili důraz na servisu a trošku jsme dostali Ústí do úzkých. Potom jsme začali dobře bránit a zvedli jsme i čísla v útoku. Myslím si, že jsme ve třetím a čtvrtém setu byli nad Ústím,“ zhodnotil střetnutí kouč Liberce Michal Nekola.

Dukla se v tabulce posunula na druhé místo.

VK Dukla Liberec – VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:21)

Rozhodčí: René Činátl, Jan Krtička

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Kriško Tomáš, Veselý Jakub, Kriško Michal, Šulista Petr, Krajčovič Šimon, Kovalchuk Volodymyr, libero Kopáček Václav. Střídali: Srb Jiří, Štokr Jan, Suda Radek

Hosté: Rejlek Filip, Stoilovič Filip, Todua Valerii, De Amo Miguel Angel, Michálek Petr, Mach Radek, libero Kryštof Martin. Střídali: Schouten Casey Adam, Koranda Matěj, Zmrhal Marek

VK Dukla Liberec – SK Volejbal Ústí nad Labem 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:23)

Rozhodčí: Petr Dušek, Alexander Nedbálek

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Kriško Michal, Suda Radek, Krajčovič Šimon, Kovalchuk Volodymyr, Kriško Tomáš, Veselý Jakub, libero Kopáček Václav. Střídali: Srb Jiří, Štokr Jan, Shafranovich Alexander, Šulista Petr

Hosté: Beer Marek, Bartůněk Luboš, Bornemann Lars, Tibitanzl Martin, Kobolka Ivo, Parraguirre Vicente, libero Kořínek Jiří. Střídali: Koloušek Matěj, Kasan Jan, Vodvárka Jan