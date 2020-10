Severočeši si s brněnským soupeřem poradili hladce a po setech 25:16, 25:19 a 25:18 vyhráli jednoznačně 3:0.

„Zápas byl dost náročný, i když výsledek tomu možná neodpovídá. Brno dorazilo hodně namotivované, od začátku tlačilo na servis, dělalo nám velké problémy. My jsme se snažili jejich servis udržet a následně skládat a to se nám, myslím, dařilo. A to byl klíč našeho úspěchu,“ řekl po skončení střetnutí kapitán Dukly Liberec Jan Štokr.

„Jsem spokojen s výkonem i nasazením. Hráli jsme koncentrovaně celé tři sety a snažili jsme se tlačit servisem na Brno, což se nám dařilo. Pak jsme i dobře bránili standardní situace, takže jsme zaslouženě vyhráli 3:0,“ neskrýval spokojenost trenér Dukly Michal Nekola.

„Z naší strany bylo asi jediné pozitivum zapojení mladého nahrávače Tesaře, jinak Liberec má zkušený tým, zdvojené posty. I tak jsme s nimi mohli hrát částečně vyrovnanou hru, ale vlastními chybami a nepořádkem jsme se o lepší výsledek připravili sami,“ nehledal výmluvy kapitán Brna Michal Hrazdira.

„Já musím gratulovat Liberci k dobrému výkonu. Byli ve všech činnostech lepší. My jsme prakticky kromě nějakých pasáží neměli šanci jim vzdorovat. My se musíme zamyslet, máme tam nějaké věci, které nám nefungují. Někteří hráči jsou výrazně z formy a horší než vloni,“ uznal kvalitu Liberce kouč Brna Ondřej Marek