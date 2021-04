Liberečtí volejbalisté měli před třetím utkáním semifinále play-off UNIQA extraligy nůž na krku. S Českými Budějovicemi si už nemohli dovolit další zaváhání, jinak by se jich finále nejvyšší soutěže netýkalo. Pakliže ještě chtěli pomýšlet na postup do finále, museli by vyhrát tři zápasy v řadě, což by byl proti tak silnému soupeři, jakým Jihostroj je, velmi těžký úkol.

Nicméně Severočeši nezačali zrovna šťastně, protože úvodní sadu ztratili poměrem 26:24. Druhý set vyhráli 25:19 a začínalo se vlastně od začátku. V té chvíli měla Dukla ještě reálnou šanci vrátit sérii zpět pod Ještěd, jenomže v dalších dvou setech veškeré naděje zhasly.

Jihočeši totiž brali třetí i čtvrtou sadu 25:22 a 25:16 a mohli tak slavit postup do finále v nejkratším možném čase. Budějovice tak oplatily Liberci porážku z Českého poháru.

„Jsem strašně rád, že se nám podařilo postoupit už po třech zápasech. Alespoň budeme mít čas si odpočinout a připravit se na finále. Musím pochválit celý tým, že perfektně zvládl celou semifinálovou sérii. Doufám, že nám forma vydrží i do finále,“ přeje si kapitán Jihostroje Radek Mach.

„Zápas byl ohromně nervózní. Přesně se potvrdilo, že poslední krok je vždycky strašně těžký. Liberec hrál uvolněně a bylo to vidět na jeho servisu. Bušil do něj a vycházelo jim to. My jsme v určitých momentech byli trochu zakřiknutí a nepřihrávali jsme úplně tak, jak bychom si představovali,“ hodnotil duel kouč Českých Budějovic René Dvořák.

„Je dobře, že jsme dokončili sérii už po třech zápasech, nicméně není to žádná výhoda. Na rovinu říkám, že je to opět spíše nevýhoda, že budeme devět dnů zase stát a nebudeme v herním rytmu,“ dodal Dvořák.

„Budějovice si to dobře pohlídaly jak ve třetím střetnutí, tak i v předchozích dvou zápasech. Kromě posledního setu, kdy nás Budějovice rozebraly hned od začátku, to byl podle mě vyrovnaný zápas. Myslím, že oba mančafty šlapaly. Znovu to musím připomenout, ale je škoda, že tu nebyli diváci. Je to hnací motor a byl by to zase o něco lepší a vypjatější zápas. Musíme zabrat alespoň v souboji o třetí místo,“ vyhlíží další bitvy kapitán Dukly Jan Štokr.

„Naprosto vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodovaly koncovky. Řekl bych, že domácí byli jistější na servisu – rozhodli vždy nějakou sérií, která byla důležitá v těch jednotlivých setech,“ lakonicky popsal průběh třetí partie trenér Liberce Michal Nekola.

Semifinále play-off UNIQA extraligy – 3. zápas:

VK Jihostroj České Budějovice – VK Dukla Liberec 3:1 (26:24, 19:25, 25:22, 25:16)

Konečný stav série: 3:0.

Rozhodčí: Krtička J., Činátl R.

Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):

České Budějovice: Rejlek, Stoilovič, Todua, de Amo, Michálek, Ondrovič, libero Kryštof. Střídali: Polák, Schouten, Mach, Piskáček. Trenér: Dvořák.

Liberec: Veselý, M. Kriško, T. Kriško, Leikep, Kovalchuk, P. Šulista, libera Kopáček, Pavlíček. Střídali: Štokr, Srb, Suda, Shafranovich Trenér: Nekola.