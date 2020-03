Nejprve ženy přivítaly na domácí palubovce Ostravu. První dva sety ovládly liberecké hráčky poměrem 25:17 a 25:11. Zdálo se, že si v poklidu dojdou pro jednoznačné vítězství. Hosté se ovšem nevzdali a třetí sadu urvali pro sebe 25:18.

Dukla nakonec nepřipustila komplikace a ve čtvrté rundě po velmi dramatické koncovce (26:24) slavila celkové vítězství 3:1.

„Jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. My jsme čekaly těžký zápas, ale po druhém setu jsme je nechaly rozehrát a pustily je do zápasu. Jsme nakonec rádi za to, jak to dopadlo,“ řekla po zápase kapitánka Dukly Liberec Eva Svobodová.

„První dva sety jsme hráli výborně, dařilo se nám na servisu, na bloku, dohrávali jsme balony, bylo to hezké. Třetí set jsme začali dobře, ale devět nevynucených chyb nás připravilo o tento set. Čtvrtý set už byla zase válka, kde jsme zvládli koncovku,“ těšilo trenéra Dukly Libora Gálíka.

„První dva sety nám vůbec nevyšly na přihrávce, ani servisem se nám nedařilo trefovat zóny. Ve třetím setu jsme se do toho konečně dostaly. Čtvrtý už byl boj o každý balon a bohužel nám nevyšla koncovka,“ litovala kapitánka Ostravy Helena Kojdová.

„My jsme absolutně nezachytili první dva sety, kde nás soupeř přehrál servisem a špatně jsme bránili. Pak jsme se dostali do zápasu, začali jsme bojovat, sáhli jsme si na balon. V těch těžkých pasážích dalších setů jsme je přehrávali, ale bohužel jsme nedohráli koncovku čtvrtého setu,“ smutnil po skončení duelu kouč Ostravy Zdeněk Pommer.

Liberecké volejbalistky se v extraligové tabulce nachází na pátém místě s 42 body. V dalším kole jedou do Prostějova, kde se bude hrát ve čtvrtek 5. března od 17 hodin.

Muži také hostili celek z Ostravy a rovněž vyhráli 3:1. První sada byla hodně vyrovnaná (31:29), druhou ovládli opět Liberečtí. Po třetím setu se sice Ostrava zvedla, ovšem poslední dějství si Liberec pohlídal.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Zase byla dlouhá série, stává se nám, a i s Ostravou se vlastně stalo, že jsme polevili v koncentraci a soupeř nás bodově dostihl. Takže jsem rád, že jsme si to vítězství vybojovali a bojovat jsme v tomto utkání museli. Protože Ostrava, jak se chytne, tak hraje velice dobře,“ má jasno o kvalitách soupeře kapitán Liberce Jan Štokr.

„Já jsem vlastně rád, že to nebylo jednoduché utkání. Zápas jsme si vybojovali, a to je pro nás v současné době podstatné. Samozřejmě jsou to velmi důležité tři body do celkové tabulky, ale tento boj nám především může jenom pomoci, že jsme ho nakonec zvládli,“ měl radost lodivod Dukly Michal Nekola.