Svěřenkyně trenéra Libora Gálíka zavítaly do Králova Pole, kde svedly tuhou a dramatickou bitvu. První set prohráli hosté těsně 23:25, aby druhou sadu opanovali 25:19. Ve třetím setu Dukla stav zápasu otočila po výhře 25:22. Jenže domácí zmobilizovali své síly a po sadách 25:23 a 15:7 nakonec slavili obrat ve skóre a vítězství 3:2.

„Těžko se hodnotí duel, který jsme měly rozehraný klidně i na výhru 3:0, dal se zvládnout i první set. Je to velká škoda, my dokážeme vybojovat veliký náskok a pak nám to v koncovce absolutně nestačí. Pokazily jsme si to vlastními chybami,“ litovala promarněné šance kapitánka Dukly Eva Svobodová.

Trenér Liberce Libor Gálík si postěžoval na slabý útok. „Tento zápas jsme bohužel nezvládli, po dobrém začátku jsme se strašně uspokojili, přestali jsme hrát a totálně jsme propadli v útoku. Brno se naopak rozehrálo a hrálo výborně a s nadšením. Ve čtvrtém setu jsme vedli 7:2 a pak jsme přestali hrát, a na to jsme nakonec doplatili,“ pokrčil rameny.

Liberec je v tabulce UNIQA extraligy žen na pátém místě se ziskem 34 bodů. V dalším kole hostí Dukla Šternberk, hrát se bude v sobotu 1. února od 18 hodin.

Zatímco volejbalistky uhrály alespoň dva sety, mužům se nepovedlo vyhrát ani jeden. Po setech 19:25, 20:25 a 19:25 podlehli Brnu 0:3. Podle kapitána Dukly Jana Štokra si Brno výhru zasloužilo.

„Bylo lepší ve všech herních činnostech. Můžeme být rádi, že jsme přes ně postoupili do Final Four Českého poháru. Dva dny nato ale takhle lehce odevzdáme tři body, i když domácí hráli opravdu dobře.“

„Gratuluji domácím k výhře, hráli výborně. Tlačili nás celý zápas, vyjma začátku prvního a druhého setu, kdy jsme byli ve vedení dvou tří bodů. Jinak bylo Brno lepší, nám se vůbec nedařilo v útoku,“ posteskl si kouč Liberce Michal Nekola.

Dukla je v tabulce čtvrtá, přičemž nasbírala 30 bodů. V dalším utkání se Liberec střetne s Karlovarskem.