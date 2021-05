„Pro nás s lepším koncem. Musím říct, že po druhém setu, kdy nás Praha rozložila, tak to chtělo velký morál, abychom to otočili. Ještě k tomu bylo zranění, takže jsme rádi, když už jsme letos vyhráli pohár, tak máme další placku. Škoda, že jsme se v semifinále více neporvali, ale vždycky je lepší končit sezonu vítězným zápasem,“ takhle Jan Štokr hodnotil svůj poslední zápas v kariéře, po kterém oslavil s Duklou Liberec celkové třetí místo v UNIQA extralize.

„Je to složitý krok po dlouhých jednadvaceti letech uzavřít určitou část života,“ vyznal se Štokr, který čtyřikrát vyhrál v anketě o nejlepšího českého volejbalistu. Zcela po zásluze se může řadit mezi legendy volejbalu, přičemž v reprezentačním dresu zaznamenal přes 150 zápasů.

Zajímavostí je, že se Štokrovi přezdívá Drobek, ačkoliv měří přes dva metry. Co se týče zahraničního angažmá, tak velkou stopu zanechal v italském Trentinu. V roce 2011 jako šestý Čech v historii ovládl Ligu mistrů, dvakrát se radoval ze zisku mistrovského titulu v Itálii a ve svém sportovním životopisu má i tři vavříny z klubového MS.

Kromě Itálie hrával volejbal také v Rusku a Koreji. V létě 2017 ohlásil návrat domů a zakotvil v liberecké Dukle, kde odehrál poslední čtyři ročníky.

„Měli jsme o Honzu i nadále zájem, ale nevyšlo to. Oslovily ho údajně i jiné kluby, ale řekl bych, že teď je pevně rozhodnutý skončit s vrcholovým sportem, nejspíš i kvůli rodině a práci do budoucna. I když výkonnostně by na to ještě stačil,“ je přesvědčen ředitel Dukly Liberec Pavel Šimoníček.