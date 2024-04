Volejbalistky Dukly Liberec v letošní sezoně vůbec poprvé vyhrály Český pohár a nechtějí zůstat u zisku jedné trofeje. Po třetím místu v základní části extraligy věří, že by mohly nad hlavu zvednout také druhou trofej, tu ligovou. V semifinále se jim postaví do cesty tým Prostějova, který v sezoně porazili ve všech čtyřech případech.

Trenér VK Dukla Liberec Libor Gálík. Foto: Deník/Jan Pořízek | Foto: Deník/Ivan Němeček

K cestě za vytouženým cílem vede hráčky trenér Libor Gálík, který je v pozici hlavního kouče ženského libereckého týmu od sezony 2018/19. Ví ale, že to bude cesta dlouhá a trnitá. „Play-off je úplně jiná soutěž. Všechny hráčky musí předvádět velmi dobré výkony, abychom prošli ke zdárnému a vysněnému cíli,“ má jasno Gálík.

Jak hodnotíte základní část, kde jste skončili na třetím místě za Prostějovem a celkem Šelmy Brno?

Byla to úspěšná základní část. Třetí místo je dobrá výchozí pozice pro play-off. Navíc jsme vyhráli Český pohár a myslím si, že jsme slušně připraveni na závěrečnou fázi play-off.

Nikdo nečekal, že vypadneme takhle brzy, nechápe Ticháček předčasný konec sezony

Vítězství v Českém poháru je velkým úspěchem pro liberecký ženský volejbal. Vnímáte to stejně?

Určitě ano. Neměli jsme to jednoduché. Ve čtvrtfinále jsme museli svést bitvu se skvěle hrajícím Prostějovem, která byla vítězná. Následovalo Final Four, jenž bylo z pozice favorita také obtížné. Všechno ale vyšlo a zavládla spokojenost.

Ve čtvrtfinále play-off jste porazili Královo Pole 3:0 na zápasy. Byla to jednoduchá série?

Nebyla. Královo Pole je úřadující mistr České extraligy. Ve svém kádru má pět reprezentantek Česka či Slovenska. Jejich šesté místo po základní části úplně nevypovídalo o síle týmu. Věděli jsme, že každé utkání s nimi během sezony bylo těžké a zodpovědně jsme se na celou sérii připravili. Za výsledek 3:0 jsme rádi, protože to určitě nebylo jednoduché, ale zvládli jsme to.

Bravo, povedlo se! Liberecké volejbalistky slaví premiérový triumf v poháru

V semifinále vás čeká Prostějov, který jste třikrát porazili v lize a jak už jste zmínil, také ve čtvrtfinále poháru. Po základní části jste ale skončili právě za ním. Cítíte se být favoritem série?

Psychologicky si věříme, ale je to play-off. V každé ze dvou sezon jsme vždy zjistili, že play-off je úplně jiná soutěž. Bude to znovu boj. Všechny výsledky musíme hodit za hlavu a vzít si z toho jen to, že jsme silný tým. Musíme to však předvést hlavně na hřišti.

Jak velkou roli bude hrát fakt, že sérii začínáte na půdě Prostějova?

Možná právě proto se jedná o psychologickou výhodu. Vzájemné výsledky nám v sezoně vycházely a Prostějov teď musí. My tam jedeme s tím, že je to první utkání venku a série nebude vůbec jednoduchá. Možná ani krátká. Řekl bych tedy, že začínat venku je pro nás spíše výhoda.

Double? Kapitánku to velmi láká. Jakou „úchylku“ dodržuje před každým zápasem?

Jsou všechny hráčky zdravotně v pořádku?

Ano, jsme komplet. Sezona samozřejmě nebyla jednoduchá a nějaké bolístky jsou. Trochu nám dělá problém mládežnická reprezentace U20, kde máme dvě hráčky. Ty se s týmem momentálně nepřipravují a je to drobná komplikace, jelikož Prostějov má kádr komplet. To je ale jediné.

Co říkáte na výkony kapitánky Kláry Vyklické?

Je to správná kapitánka. Teď ale musí všechny hráčky předvádět velmi dobré výkony, abychom prošli play-off ke zdárnému a vysněnému cíli.