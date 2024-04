Je to tady! Liberecké volejbalistky vyhrály pátý zápas semifinálové série play-off, když v Prostějově zmrazily domácí tým a vítězstvím 3:0 si poprvé v historii zajistily účast ve finále. Tam už čekají brněnské Šelmy.

„Samozřejmě jsem zklamaný, protože prohrát doma páté utkání 0:3 je hodně nepříjemné. Nešlo o přístup, ale náš výkon v tomto zápase byl prostě špatný. Nedařilo se nám vůbec nic, snad kromě podání. Což na výborně hrajícího soupeře nemohlo stačit," okomentoval zápas chvíli po jeho skončení prostějovský lodivod Miroslav Čada.

„Rozhodně jsme nečekaly, že páté utkání semifinále bude celé takhle v náš prospěch. Známe se, ale tentokrát jsme žádné větší výkyvy během zápasu neměly. Šly jsme do toho s tím, že nemáme co ztratit, a skvělým výkonem držely celé střetnutí ve své režii. Za to i za postup do finále jsme strašně rády," přiznala šťastná Klára Vyklická, kapitánka VK Dukla Liberec.

Mnohem povedenější vstup do střetnutí měly hostující hráčky. Tlačily podáním, jako obvykle si pomáhaly výbornou obranou v poli (zejména libero Lucie Kolářová) a také úspěšněji útočily. Mnohem komplexnějším výkonem rychle získaly náskok 3:7, a když se vékáčko zvedlo dílčím dotažením (8:9), okamžitě přišel další nápor Dukly (8:13, 13:20). Až v závěru zahajovací části začaly do té doby jakoby zakřiknuté Hanačky víc nabírat provozní teplotu (20:23), leč na obrat už bylo pozdě - 20:25.

Severočešky v čele s vynikající Nikolou Kvapilovou zisk úvodní sady povzbudil natolik, že doslova vletěly do druhého dějství. Naopak prostějovský tým spadl do hluboké krize, často chyboval všemi činnostmi a nabíral stále větší ztrátu (0:5, 1:8, posléze 7:15). Čadovy svěřenkyně byly jako opařené, přesto se dokázaly ze svého velkého trápení vymanit. Rázem hrály na nepoměrně vyšší úrovni, ale jen do stavů 16:18 a 18:20. Koncovka jim zase utekla - 19:25.

Rozjetý Liberec se tak dostal do dvousetového vedení a měl hodně blízko k průniku do finále. Ovšem kolektiv VK přitlačen ke zdi našel morální síly, aby ještě zabral. Otočil z 2:3 na 7:4 a vypadalo to, že získává jistotu. Bohužel pro něj však následně zcela vypadl z role novou dlouhou sérií šesti inkasovaných bodů (7:10), podještědský mančaft opět drtil. Nikoliv ale trvale, houpačka pokračovala (11:11, 14:12, 15:15). A neboť úplně poslední zhoupnutí zvládly ve svůj prospěch Gálíkovy svěřenkyně, mohly slavit. Zaslouženě, celkově měly v rozhodujícím špílu prostě navrch - 20:25 a 0:3.

„Gratuluju soupeři k postupu, bojoval a zasloužil si ho. My jsme se hned v prvním setu dostaly pod tlak a nedařilo se nám v útoku. Pak nastaly v týmu nějaké změny, které nás vykolejily a mě asi nejvíc. I když jsme se potom snažily ještě nastartovat, už to nešlo, rozjetý soupeř nás nepustil zpátky do hry,“ okomentovala poslední zápas série i kapitánka Prostějova Simona Bajusz.

„U nás určitě panuje obrovská spokojenost i štěstí. Jsme ve finále, což jsme si dlouhodobě přáli, ale zatím vždy v semifinálové sérii zaškobrtli. Teď to konečně vyšlo díky tomu, že jsme dnešní rozhodující zápas hráli od začátku výborně a udrželi kvalitní výkon až do konce," řekl spokojený trenér Dukly Libor Gálík.

VK Prostějov - VK Dukla Liberec 0:3 (-20, -19, -20)

Rozhodčí: Rychlík a Spáčil. Čas: 92 minut. Diváci: 460. Konečný stav série: 2:3.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Trnková, Tošič, Faltínová, Löff. Libero: Meidlová. Střídaly: Nováková, M. Smolková. Trenér: Miroslav Čada.

Liberec: Šulcová, de Mello, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy. Libero: Kolářová. Střídaly: Fixová, K. Kvapilová. Trenér: Libor Gálík.