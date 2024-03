Liberecká Dukla je klubem, který se dlouhá léta řadí mezi českou volejbalovou elitu. I v této sezoně skončil severočeský celek po základní části na třetí pozici. Ve čtvrtfinále play-off se utkal s Příbramí, kterou v základní části dvakrát porazil a tak nějak se očekával poměrně hladký postup do semifinále. Místo toho ale přišel šok! Dukla nevyhrála jediný zápas a sezona pro ni předčasně skončila.

„Všichni si mysleli, jak to bude jednoduché a projdeme v klidu přes první kolo,“ naznačil kapitán Lukáš Ticháček, že hráči možná soupeře lehce podcenili.

Jak hodnotíte základní část uplynulé sezony?

Dařilo se nám určitě více než v play-off. Hlavně v závěru jsme měli dobrou formu, když jsme porazili Kladno a Karlovarsko, čímž jsme si zajistili třetí místo. Základní část bych tedy hodnotil pozitivně.

Následovalo play-off s Příbramí, které jste překvapivě prohráli 0:3 na zápasy. Co se stalo?

Přišel náhlý výpadek formy, který si těžko vysvětluji. Je potřeba si sednout, podívat se na všechny zápasy a udělat si rozbor, při kterém zjistíme, co se stalo. Jak jsem říkal, základní část jsme končili s dobrou formou a po čtrnácti dnech prohrávali s Příbramí, která skončila na šestém místě.

V základní části jste Příbram porazili dvakrát 3:1. Bylo to pro vás velké rozčarování?

Nevím, jestli rozčarování. Spíše je to zklamání. Samozřejmě jsme byli favorit a na Příbram si věřili. Když jsme se dozvěděli konečné pořadí v tabulce, byla pro nás Příbram hratelný soupeř. Všichni si mysleli, jak to bude jednoduché a projdeme v klidu přes první kolo. Bohužel se nám to nepovedlo a nevyhráli jsme jediný zápas.

Pro Duklu se jedná o jedno z nejhorších umístění posledních let. Jak velké zklamání panuje v celém klubu?

Je to samozřejmě obrovské zklamání pro celý klub, hráče i fanoušky. Když Dukle nevyšla liga, často vyhrávala v poháru, takže nějaký úspěch v sezoně vždy byl. V tomto ročníku není v mužské kategorii žádný. Laťku klubu drží ženy, které vyhrály Český pohár.

Mluvil jste s vedením či trenérem o budoucích změnách v kádru?

Nevím vůbec nic. Samozřejmě v šatně se něco říká, ale nic není oficiálně potvrzeno. Informace o odchodech či příchodech musí říct jako první klub. Tuto otázku bych směřoval spíše na manažera.

Vy osobně budete pokračovat v Dukle i příští sezonu?

Zatím nejsem rozhodnutý a nemám žádné plány. Vypadnutí je čerstvé a zklamání velké. Uvidíme, co se bude dít v následujících týdnech, kdy se o tom v klubu určitě pobavíme.

Jak budete trávit čas po sezoně? Odpočinkem v zahraničí?

Dovolená se zatím nechystá. S manažerem jsme se domlouvali, co bude tým dále dělat, protože smlouvy běží do konce května. Nikdo nepočítal s tím, že vypadneme takhle brzy. Bude přibližně týden volno a následně budeme jako tým regenerovat a léčit různá zranění. Po dvou týdnech se vrátíme do tréninkového procesu a minimálně do konce dubna se bude trénovat.