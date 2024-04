20. ledna. To je datum, ve kterém volejbalistky brněnských Šelem naposledy v extralize našly přemožitelky. Od té doby zapsaly šestnáct výher a už jen dvě dělí jihomoravské družstvo od titulu. Šelmy totiž vítězně vstoupily i do finálové série, Liberec kromě třetí sady nepustily téměř k ničemu a po výhře 3:1 na sety udělaly první krok k mistrovským oslavám.

Liberecké volejbalistky první finále prohrály. | Foto: cvf.cz

Už nyní je jisté, že ženská extraliga bude mít nového vládce, oba fináloví účastníci totiž titul ještě nikdy neslavili. Po pondělním prvním utkání série jsou blíže Šelmy, které zapsaly první výhru. „Je to neskutečný pocit. Musím pochválit celý tým, protože jsme odehrály parádní zápas. Bylo to těžké, ale takový vstup do finále je vlastně vysněný,“ radovala se do kamery Sporty TV smečařka brněnského týmu Simona Janečková.

Šelmy opět prokázaly, že doma jsou vlastně neporazitelné. Do úvodního finálového utkání mnohem lépe vstoupily, první dvě sady ovládly 25:17 a 25:19. „Úvodní dva sety nás výborně soupeřky bránily, měly jsme to opravdu těžké. Vždy jsme udělaly víc chyb za sebou, to musíme odstranit, abychom byly ve hře už od začátku,“ podotkla liberecká smečařka Lucia Herdová.

Hostující volejbalistky se následně vzchopily, třetí dějství vyhrály 25:22 a toužily po otočce. Brněnský celek však rychle podobné myšlenky utnul.

Čtvrtou sadu totiž ovládl jasně 25:15 a přiblížil se titulu na dvě výhry. „Určitě to nebylo jednoduché, i když výsledek říká něco jiného. Možná se to zvenku může zdát, ale stále je třeba mít obrovskou koncentraci. Liberec je totiž nesmírně kvalitní tým, který si zaslouží být ve finále,“ podotkla Janečková.

Šelmy k vítězství dohnali i skvělí fanoušci. Ti totiž vyprodali halu v Kounicově ulici a vytvořili Brňankám parádní atmosféru. „U nás se hraje skvěle, máme obrovskou podporu fanoušků. Je to obrovský hnací motor, naši příznivci byli neskuteční,“ doplnila smečařka.

Druhé utkání hostí Liberec ve čtvrtek od šesti hodin večer, do Brna se série vrátí v neděli.