Program prvního dne pokračoval sehráním semifinálových utkání, kde se střetl vítěz skupiny A se druhým ze skupiny B a naopak. Nakonec se odehrála utkání o 1. místo, 3. místo a 5. místo.V každém utkání se hrály dvě dvouhry – dvouhra chlapců a dvouhra dívek a tři párové disciplíny – smíšená čtyřhra, čtyřhra chlapců a čtyřhra dívek.

V družstvu Severních Čech startovali Jakub Klokan (Super Stars Most), Filip Langmajer (BK TJ Baník Most), Tereza Grznárová (BK TJ Baník Most) a Monika Niedermayerová (TJ Chemička Ústí n. L.).

V semifinálových utkáních zvítězil výběr Prahy nad družstvem Jižních Čech v poměru 5:0 a výběr Severních Čech vyhrál nad družstvem Východních Čech v poměru 3:1. V severočeském výběru v semifinále bodovali ve dvouhře chlapců Jakub Klokan vítězstvím nad Danielem Čadou ve dvou setech 21:14, 21:14, ve dvouhře dívek Tereza Grznárová vítězstvím nad Jindřiškou Andělovou ve dvou setech 21:8, 21:8 a ve čtyřhře dívek si poradily Grznárová s Niedermayerovou s východočeským párem Malá – Andělová rovněž ve dvou setech s poměrem míčů 21:14, 21:13.

Ve finálovém utkání zvítězilo družstvo Prahy nad družstvem Severních Čech v poměru 3:1. Za severočeské družstvo bodovala pouze ve dvouhře dívek Tereza Grznárová, když porazila Adélu Turoňovou až po velkém boji v třísetovém zápase 21:15, 11:21 a 21:19.V utkání o 3. místo zvítězilo družstvo Jižních Čech nad družstvem Východních Čech v poměru 3:1 a v utkání o 5. místo porazil výběr Západních Čech družstvo Středních Čech v poměru 3:2.