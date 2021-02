„Pro všechny týmy je ta situace stejná, bude se hrát v nové hale a ani Olymp to nemá z Prahy daleko,“ s nadhledem uvedl zkušený Libor Gálík (na snímku), trenér liberecké Dukly.

Čtvrtým účastníkem teplického setkání je Olomouc.

Ale právě pražský Olymp bude soupeřem Dukly. A to není lehký los, že?

Určitě ne, řekl bych nejtěžší možný, kterého můžeme mít. Olymp před sezonou hodně posílil a je podle mě největším favoritem nejen poháru, ale také extraligy. V kádru má řadu osobností.

A vy mu máte co vracet…

Je to jediný soupeř, který nás v extralize porazil. A dvakrát, zvládl obě pětisetové bitvy. I proto musíme jít do nedělního semifinále s pokorou a obezřetní.

Lze říci, že hned první zápas bude klíčový?

Na rozdíl od mužů my hrajeme i o třetí místo, ale i tak je jasné, že kdo vyhraje nedělní semifinále, bude hodně šťastný vítěz.

Co vůbec hracímu modelu s finálovým Final Four říkáte?

Stejně to bylo dané i v minulé sezoně. My jsme už ve čtvrtfinále měli těžkého soupeře brněnské Šelmy, které jsme porazili. Druhé kolo se proti Plzni nehrálo, protože kluby z nižších soutěží do poháru kvůli covidové situaci nezasáhly.

Je pro vás pohár důležitý?

Určitě. Po extralize je to druhá nejvýznamnější republiková soutěž, takže je o co hrát. Do Teplic jedeme už v sobotu, všichni účastníci tam budou trénovat.

Pojedete v plné síle?

Ano.

Final Four volejbalistek v Teplicích:

Neděle 7. února:

15:00 UP Olomouc – Šternberk

18:30 Dukla Liberec – Olymp Praha

Pondělí 8. února:

13:00 utkání o 3. místo

16:30 Finále (rozhodčí: Činátl, Rychlík)