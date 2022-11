"V úvodu sezony se projevila absence egyptského reprezentanta Mohameda Shoumana, ale nyní máme silný a vyrovnaný cíl, jehož prvotním cílem je dojít po základní části do play off a pak se pokusit dojít ve vyřazovacích bojích co nejdál," uvedl v rozhovoru pro Deník předseda SKST Liberec Jiří Veselka, jehož tým je po šesti kolech s třemi výhrami a stejným počtem porážek ve vyrovnaném středu tabulky nyní na šesté pozici.