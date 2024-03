Porážku na úvod série předznamenal s ostravským KST nezdar Jakuba Seiberta, jenž podlehl Radimu Morávkovi po velkém boji 2:3. "Kdyby Kuba vyhrál první zápas, a mečbol měl, tak by nás to určitě povzbudilo a hlavně Patrik Klos by byl trochu pod tlakem a nemusel by hrát proti Michalu Benešovi tak dobře. Utkaní se mohlo ubírat úplně jiným směrem," zamyslel se liberecký trenér Marek Klásek.

Michal Beneš, jenž zmiňovanému Klosovi podlehl v druhém duelu 1:3, s koučem tak úplně nesouhlasí. "Nemyslím si, že měl Kubův zápas na mě nějaký vliv- A jestli ano, tak jen velmi malý. Spíš jsem si zápas prohrál sám prvním setem, ve kterém jsem vedl a nedotáhl ho do konce," vzal Beneš vinu na sebe.

Není čas na smutnění. Další duely se blíží. "Určitě budeme muset zabojovat o každý balonek a dohrát dobře rozehrané sety, od toho by se to mělo odvíjet. Potom si myslím, že s každým ze soupeřů můžeme vyhrát. Samozřejmě s TTC Ostrava to bude určitě nejtěžší, ale i tam si myslím, že nejsme bez šance," prorokoval Beneš.

"V příštích třech zápasech, které všechny hrajeme doma, máme podle mne šanci na body hlavně v těch prvních dvou utkáních proti Hradci a NH Ostrava. Je třeba, aby všichni hráči zabrali," zdůraznil Klásek.

Podle něj je výhoda domácího prostředí velké plus. "Je určitě naší výhodou, hráči jsou na něj zvyklí, je třeba ho využít," řekl kouč. Beneš s ním tentokrát souhlasí: "Vždycky je výhoda hrát v domácí hale, navíc zápasy za sebou, člověk je na tu halu a míčky zvyklý, takže za mě tam určitá výhoda je."

Za kolik bodů by tedy v dalších třech extraligových duelech byla liberecká parta spokojena? "Samozřejmě chci vyhrát každý zápas, ale v této oslabené sestavě, kdy nám kvůli reprezentačním povinnostem bude opět chybět egyptská opora Mohamed Shouman, budu rád za každé vítězství," přiznal liberecký trenér. "Spokojen budu za dvě výhry z posledních tří zápasů. Věřím, že nám pomůže i Pepa Medek, jenž je součástí naší sestavy celou dobu," povzbudil spoluhráče Beneš.