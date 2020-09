Taneční dvojice Jiří Kejzar a Barbora Košková z Liberce obhájili titul vicemistra v deseti tancích. „Byl to pro nás opět nezapomenutelný zážitek. Skvělí byli diváci, rodina a naši mladí svěřenci, kteří nám celý den neskutečně fandili a pomohli nás vyburcovat k tomu nejlepšímu výkonu,“ uvedl Jiří Kejzar, který s Barborou Koškovou tancuje už devatenáct let od nejmladší věkové kategorie. Už od roku 2007 mají na svém kontě ta nejlepší taneční ocenění.

Například v roce 2008 dosáhli v kategorii Junior 1 na zlatý hattrick a zvítězili ve všech domácích šampionátech. Na Evropském poháru v roce 2018 skončili na osmém místě.

Dalším tanečním párem v dospělé kategorii byla dvojice Jan Košek a Barbora Drahoňovská, který obsadil 21. příčku z 24 soutěžících.

Taneční klub Koškovi Liberec měl na republikovém šampionátu v deseti tancích své zástupce ve všech věkových kategoriích od nejmladších Juniorů 1 až po kategorii tanečníků do jednadvaceti let.

Ve skupině Junior 1 tancoval sourozenecký pár David a Viktorie Bábelovi, který absolvoval premiéru na velké soutěži. Spolu zdolali dvanáct párů a brali 16. místo. Největší zastoupení měl TK Koškovi Liberec v kategorii starších juniorů.

„Třem našim párům se podařilo v kategorii Junior 2 kvalifikovat na toto mistrovství mezi 30 nejlepších tanečních párů v ČR. Filip Schurmann a Eleni Futerová získali 21. místo, Tomáš Pejsar a Valentýna Plischkeová 18. místo a nejlépe pak zatančili a semifinálové 11. místo si z Kojetína odvezli Adam Višňovský s Lucií Čechtickou,“ prozradila Šárka Burešová, vedoucí klubu TK Koškovi Liberec.

Do kategorie mládež se letos posunul úspěšný taneční pár Jan Vlček a Petra Příplatová. V silné konkurenci obstáli a svým tanečním výkonem dosáhli na 17. místo z třiceti tancujících. Jan Košek a Barbora Drahoňovská pak tancovali v kategorii do 21 let a brali devátou pozici z dvanácti.

„Letos nás ještě čeká poslední domácí šampionát. V prosinci budou ve sportovní hale v Brně naši tanečníci bojovat a obhajovat finálová umístění na Mistrovství ČR v družstev ve standardních i latinskoamerických tancích,“ dodala za klub TK Koškovi Liberec Šárka Burešová.