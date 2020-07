Na celostátním tenisovém turnaji Svijany Open se v sobotu hraje semifinále dvouher mužů i žen. O svůj třetí titul v sérii O trofej solidarity a naděje ČTS bude bojovat Jonáš Forejtek z I.ČLTK Praha s o dvacet let starším veteránem Jaroslavem Pospíšilem z TK Neridé. Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Pavel Nejedlý z Brna s Michaelem Vrbenským ze Sparty.

Ženské semifinálové dvojice tvoří sedmnáctiletá Darja Viďmanová z I.ČLTK s bývalou osmifinalistkou Wimbledonu Terezou Smitkovou a kvalifikantka Veronika Vlkovská s prostějovskou Annou Siskovou. Semifinálový program startuje na kurtech LTK Liberec v 11. hodin.

Loňský vítěz juniorky na US Open Forejtek v pátek jasně přehrál v rozhodujícím duelu skupiny A turnajovou jedničku a spoluhráče z daviscupové reprezentace Zdeňka Koláře. V souboji o vítěze skupiny B Pavel Nejedlý v brněnském derby jasně porazil Václava Šafránka přesnější hrou. Skupinu C nakonec vyhrál 39letý Jaroslav Pospíšil, který po špatném začátku bojovností a zkušeností udolal o dvacet let mladšího Adrewa Paulsona až v tie breaku třetího setu. Čtvrtý semifinalista Michael Vrbenský si v souboji o první místo skupiny D poradil s běhavým Ukrajincem Vitalijem Sačkem.

Hodně zamotanou skupinu žen nakonec vyhrála Darja Viďmanová díky vítězství ve vzájemném zápase nad druhou Johanou Markovou, obě měly stejný počet bodů. Své skupiny vyhrály bez porážky Veronika Vlkovská a Tereza Smitková, zatímco o postupu Anny Siskové rozhodla až včerejší výhra nad Anetou Laboutkovou.

Dvouhra mužů - skupina A: Forejtek - Kolář 6:1, 6:2, Krumich - Staněk 4:6, 5:1, skreč Staňka, skupina B: Nejedlý - Šafránek 6:2, 6:2, Svrčina - Gengel 6:3, 6:1, skupina C: Pospíšil - Paulson 1:6, 7:5, 7:6 (3), Kodat (USA) - Poljak 6:4, 6:4, Kodat nahradil odstoupivšiho Šátrala, skupina D: Vrbenský - Sačko (Ukr.) 7:6, 6:4. Lehečka - Paroulek 7:5, 4:6, 7:5.

Dvouhra žen - skupina A: Marková - Nosková 3:6, 6:1, 6:3, Viďmanová- Kolodziejová 7:6 (7), 0:6, 6:3, skupina B: Vlkovská - Bartůňková 6:1, 6:4, Malečková Miklová 6:2, 6:1, skupina C: Sisková - Laboutková 7:6 (4), 2:6, 7:5, Detiucová - Havlíčková 6:3, 6:2, skupina D: Smitková - Bejlek 6:4, 5:7, 6:2, Kubáňová - Horáčková 6:3, 6:3.

Jaroslav Přibyl