„Boj o šestou příčku, která je poslední vstupenkou k přímému postupu do vyřazovacích bojů, máme ve své moci. Nyní jedeme na Jihostroj, pak do Prahy. Čekají nás aspiranti na medaile, kluby, co mají nejvyšší ambice. Víme, že naše vyhlídky nejsou přehnané, ale jsme už v plné sestavě, a věříme v bod,“ přál si překvapení Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem.