Českobudějovičtí cestovali na sever Čech povzbuzeni nečekaným vítězstvím v Champions League Volley CEV nad Istanbulem.

Liberec naopak před vlastními fanoušky ještě neprohrál, a tak se diváci mohli na co těšit. Navzdory předpokladům měl však duel jasného vítěze.

První set opanovali domácí poměrem 25:16, druhý pak 25:22 a třetí sadu ovládli 25:21. Liberečtí se prezentovali hlavně vynikající obranou na síti a za 83 minut bylo po utkání.

Dukla si tak připsala plný počet bodů do tabulky, kde se vyhoupla už na třetí místo se ziskem osmnácti bodů.

V dalším kole se muži Dukly představí ve Zlíně, kde nastoupí v sobotu 14. prosince od 17 hodin.

KONCENTROVANÝ VÝKON

„Krásný výkon – super. Děkujeme divákům, že opět na nás přišli v takovém hojném počtu. Doufám, že si je dobrým výkonem zde udržíme. Byl to velmi dobrý výkon od všech. Podle mě rozhodl náš kvalitní blok, který na začátku v prvním setu získal hodně bodů. Věřili jsme si, protože jsme zjistili, že se s nimi dá velmi dobře hrát. Možná i cestování se na soupeři podepsalo, ale na to už se nikdy nikdo ptát nebude,“ řekl kapitán Liberce Jan Štokr.

„Předvedli jsme naprosto koncentrovaný výkon od prvního do posledního balónu s minimem chyb a s výbornou obranou. 15 bloků za tři sety je fakt skvělé číslo. Gratuluji jak klukům, tak i fanouškům, že nás podporovali i v dobách, když se nám to nedařilo a tohle je to pro ně taková odměna,“ nechal se slyšet trenér Dukly Michal Nekola.

Méně se už dařilo libereckým ženám. Ty zavítaly na palubovku VK Brno, kde nakonec neuhrály ani set a prohrály 0:3. Jednoznačný vývoj dokazují i jednotlivé sety z pohledu Liberce: 14:25, 17:25 a 18:25.

V extraligové tabulce patří Dukle šestá pozice s devatenácti body na kontě. Zaváhání v Brně budou moci svěřenkyně trenéra Libora Gálíka napravit už o nadcházejícím víkendu, v sobotu 14. prosince totiž zamíří na Hanou, kde se utkají s Olomoucí. Duel začne v 17 hodin.

„Myslím si, že rozhodlo vždy jedno postavení, ve kterém jsme nebyly schopné otočit. Následné dohánění setu s takto kvalitním soupeřem je těžké. Vlastními chybami jsme si pak ještě více nepomohly,“ konstatovala kapitánka Liberce Eva Svobodová.

„Gratuluji domácím k výhře, byla zasloužená,“ dodal trenér Dukly Libor Gálík.

Co předvedou volejbalisté a volejbalistky příště?