Už pojedenácté v historii se v Liberci konalo otevřené taneční mistrovství světa WADF World Dance Championship. Své umění předvedlo více než dva a půl tisíce tanečníků a tanečnic z devatenácti zemí světa. Velká taneční soutěž proběhla v centru Babylon od 17. do 23. listopadu 2019.

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ

Taneční vystoupení v různých formách i věkových kategoriích je pokaždé přehlídkou toho nejlepšího z tanečních škol, kterých přijelo dohromady 139.

Nejpočetnější výpravu tvořily české školy, které se mohly spolehnout na výhodu domácího prostředí.

V silném zastoupení ale přijeli také členové z Polska, Ruska, Ukrajiny nebo Kazachstánu. Tanečního šampionátu se zúčastnili také borci z Itálie, Německa, Maďarska, Francie, Slovenska, Švédska nebo Finska.

POPRVÉ ŘECKO

Nováčkem tanečního mistrovství bylo Řecko. Výkony všech tanečníků a tanečnic byly hodnoceny mezinárodní padesátičlennou porotou složenou z tanečních mistrů a profesionálních tanečníků.

Každý den organizátoři připravili předávání cen s krásným programem a atmosférou. Bonus bylo taneční vystoupení samotné poroty. „Zúčastnění si z Liberce neodváží jen poháry, ale také nezapomenutelné zážitky,“ řekla za pořadatele Ilona Šulcová, ředitelka soutěže.

NÁVŠTĚVA PRIMÁTORA

Ukázku nejlepších tanců si nenechal ujít ani primátor Statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník, který pozdravil tanečníky, předal dárky od města porotcům a poděkoval organizátorům. Na vlastní oči zhlédl několik tanečních vystoupení, z čehož lze soudit, že atmosféra mistrovství světa se mu zřejmě líbila.

Vyhlašovatelem soutěže je mezinárodní organizace WADF (World Artistic Dance Federation), organizátory byly Latinofestival s. r. o., ILMA z. s., ILMA Agency s. r. o. a Taneční a pohybová škola ILMA pod vedením Ilony Šulcové a Mariana Šulce.

Otevřené mistrovství světa proběhlo pod záštitou Statutárního města Liberec a Libereckého kraje.

Soutěžilo se v několika věkových kategoriích: Mini (4 – 8 let), děti (9 – 11 let), junioři I (11 – 12 let), junioři II (13 – 15), dospělí (od 16 let), masters (od 33 let).

Tanečníci předvedli několik disciplín: street dance (hip hip, haus, break dance, poping-loking), pop dance (modern disco, techno), belly dance, caribien dance (salsa, bachata, merenque), latinsko americké techniky (rumba, cha-cha, jive, samba, paso doble), standardní techniky (waltz, valčík, tango, slowfox, quickstep), tradiční tance (polka, mazurka, tango argentino), etnik dance, jazz dance, modern dance, contemporary dance, tap dance, freestyle techniky (cheer dance, pompon dance, repeet dance) a show choreografie. Mezi nové disciplíny se zařadily jazz funk, acrobatic show.

Závodilo se v několika kategoriích: sólo, duo/pár, trio, malé týmy (4 – 8 tanečníků), velké týmy (9 – 16 tanečníků), showcase (17 – 30 tanečníků), supershowcase (31 – 90 tanečníků).

Myšlenka Latinofestivalu je nabídnout všem tanečníkům světa bez jakýchkoliv omezení možnost setkat se a na jednom tanečním parketu a porovnat svoje síly.