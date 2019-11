V sobotu to byl poslední pohárový závod. V Žákovském poháru zvítězil Filip Patrman a celkově za rok 2019 vybojoval 2. místo.

V žákyních vybojoval Liberec dvě finále. Julie Marková byla 6. a celkově jí to stačilo také na 6. místo. Anna Skřivánková byla 8. a celkově 10. Jolana Opalecká sice v sobotu nestartovala, ale díky výsledkům z minulých závodů udržela celkové 5. místo.

V juniorském poháru byla Aneta Hrudová (na snímku) třetí a celkově vybojovala také třetí místo. Do finále se probojovaly ještě Anežka Urbanová (6.) a celkově 10. a Eva Jánošíková (8.) a celkově také 8.

Z celkového počtu 30 juniorek to jsou skvělá umístění. Radek Povýšil obsadil v kvalifikaci třetí místo, ale ve finále pozici neudržel a klesl na sedmé místo.

Celkově mu však patří výborné šesté místo. Do finále se probojoval ještě Martin Nosek (8.) a celkově 13.

SKVĚLÝ VÝSLEDEK RIEDLA

V mužích bodoval Ladislav Riedl (2.) a celkově mu to vyneslo třetí místo. Dařilo se i v závodě synchronních dvojic. Juniorská dvojice Aneta Hrudová/Anna Tyllerová zvítězila a patří jim i vítězství v celkovém poháru. Mezi dospělými vybojovala dvojice Pavel Věchet/Ladislav Riedl druhé místo.

Mistrovství České republiky družstev ve skocích na trampolíně se konalo v neděli a zúčastnilo se ho 17 družstev ze 7 oddílů.

Kvalifikaci vyhrálo družstvo z Liberce ve složení Aneta Hrudová, Ladislav Riedl, Natálie Vavřinová a Pavel Věchet. Za nim pak byla čtyři družstva TJ Sokola Kampa.

DRAMATICKÉ FINÁLE

Finále bylo velmi napínavé. Všichni závodníci předvedli výborné sestavy na hranici svých osobních rekordů a liberecké družstvo v něm nakonec skončilo druhé.

Družstvo B ve složení Filip Patrman, Radek Povýšil, Eva Jánošíková a Anežka Urbanová skončilo sedmé. Družstvo C (Daniel Kolář, Julie Wiesrová, Anna Skřivánková, Julie Marková) skončilo 9. a družstvo D (Eva Horáková, Anna Palírová, Lucie Šípková, David Šimon) skončilo 14.

Na přelomu listopadu a prosince se koná další závod na trampolínách s názvem CAPRI SUN – Liberecký skokan 2019.

Závod je určen pro mladé závodníky v kategoriích jednotlivců a synchronních dvojic.

Skokani předvedou své umění v Trampolínovém centru Orionka v Liberci. Bude se soutěžit v několika kategoriích. Třída L0 je určena pro nejmenší závodníky, přičemž stačí skočit libovolně tři různé skoky. Každý dostane medaili, diplom a cenu.

Do tříd L1, L2 a vyšší se závodníci přihlašují do kategorií dle typu sestavy Level. Do finále postoupí pět závodníků, kde se skáče volná sestava.

Budou liberečtí závodníci znovu úspěšní a potvrdí výhodu domácího prostředí v tomto sportovním odvětví?

Miroslav Patrman