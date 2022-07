V Liberci a v Mostě hrají tenisové naděje ME, kadeti a juniorky jsou favority

autor externí

Příští týden se v Liberci odehraje tradiční mezinárodní challenger ATP Tour mužů Svijany Open, ale zajímavý mezinárodní tenis v mládežnickém provedení je k vidění na severu Čech hned na dvou místech už v těchto dnech. Liberecké kurty LTK a dvorce TK Most hostí skupiny letošního mistrovství Evropy týmů kadetů do 16 let a juniorek do 18. let. A možná tam hrají budoucí české i světové hvězdy. Obě soutěže vyvrcholí dnes finálovými zápasy o postup do závěrečných finále.

Finále tenisového ITS Cupu 2022 v Olomouci. Sára Bejlek vs. Makedonka Lina Gjorčeská. Tenisová klání jsou v plném proudu i na severu Čech. | Foto: Deník/Ivan Němeček