V sobotu proběhne 9. ročník turnaje jednotlivců kategorie do 11 let, na který je přihlášeno dvanáct dívek a dvanáct chlapců z osmi klubů České republiky. Turnaj se uskuteční ve dvouhře chlapců a ve dvouhře dívek.

V neděli proběhne 8. ročník turnaje v kategorii do 13 let, na který se přihlásilo sedmnáct dívek a dvacet chlapců z deseti klubů České republiky a z klubu UKS Smecz Bogatynia z Polska.

Turnaj se bude hrát ve dvouhrách chlapců a dívek, čtyřhrách chlapců a dívek a ve smíšené čtyřhře.

Z pořádajícího Badmintonové klubu Technické univerzity budou v sobotu startovat tři dívky a pět chlapců a v neděli čtyř dívky a čtyři chlapci.

Mezi startujícími v kategorii do 13 let nebudou chybět z pořádajícího klubu účastníci nedávného Mistrovství ČR v kategorii U13 Dennis Kerpl, Vojtěch Marek a Michal Nidrle.

Turnaje začínají oba dva dny vždy v 9 hodin a předpokládané ukončení s předáním diplomů, pohárů a medailí se uskuteční mezi 17. a 18. hodinou.

Přihlášky na výše popsané turnaje už byly uzavřeny.

Kromě turnaje mládeže budou liberečtí badmintonisté bojovat i na dalších frontách v různých městech České republiky. Kategorii do 13 let čeká GP C Open v Ústí nad Labem, sedmnáctka se zúčastní GP C Open ve Vesci a devatenáctka se představí na Oblastním přeboru jednotlivců v Orlové-Lutyni. Dospělí se pak mezi sebou utkají na GP C Open v Proboštově.

Více informací o turnajích, výsledcích nebo dalších akcích najdete na oficiálních webových stránkách Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci (badminton-liberec.cz).

Zdeněk Kračmar