Liberec buší na brány play off. Klíče drží egyptský Shouman, pomáhá i Seibert

Šéfa klubu Miroslava Jinka jen těžko obměkčí aktuální postup v poháru ETTU do čtvrtfinále, ke kterému pomohla Treglerova výhra s Širučkem či Prokopcovův skalp legendárního Rakušana Chen Weixinga. V domácí soutěži těmhle elitním borcům už prostě fanfáry nezní tak často jako dřív. Michal Obešlo má úspěšnost necelých 42 %, Prokopcov je na tom podobně, prapor drží pouze Tregler se skoro 82 %. V mnohem skromnějších podmínkách na severu Čech se odehrává jiný příběh. V kádru s odchovancem Blinkou, zdomácnělým Ústečánem Jakubem Seibertem a exotickou egyptskou posilou Mohamedem Shoumanem se liberecká křivka vyvíjí opačným směrem. Počátečnímu trápení daly zapomenout dvě výhry s Havířovem a Hradcem Králové a následný postup do finálové čtyřky Českého poháru! „Je to skoro takové zimní probuzení. Po sérii proher jsme museli něco změnit a to se po společném vyříkání snad povedlo,“ věří Jakub Seibert, který začal pravidelně přidávat cenné body. V tak odlišném rozpoložení nastoupí proti vládnoucímu mistrovi i on. „Je pravda, že s Ostrovem dlouho nešlo vůbec soupeřit. Najednou vypadají zranitelnější. Pořád jsou to v podstatě jedny z největších českých hvězd, ale proč toho nevyužít,“ těší se Seibert.Poslední letošní zápas je tedy na programu netypicky už tuto středu! „Zveme všechny naše fanoušky na zajímavé zakončení letošního pingpongového roku. Bude na co koukat,“ vyzývá předseda oddílu Jiří Veselka. Pivo zdarma jako bonus k pozvánce také nejsou k zahození.„Věřím, že favorita alespoň potrápíme,“ uvedl liberecký manažer Martin Protiva. (no)

Předpokládané sestavy středečního utkání:

SKST Liberec: Shouman, Seibert, Blinka

HB Ostrov H. Brod: Tregler, Prokopcov, Obešlo