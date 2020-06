David Vršecký plánuje pokořit magickou třístovku. O překonání vlastního světového rekordu by se měl pokusit ještě do začátku letních prázdnin.

Tahač, se kterým David Vršecký z Buggyry překonal v roce 2004 světový rekord. | Foto: Buggyra

Necelých šestnáct let poté, co roudnický pilot David Vršecký vytvořil v Dubaji světový rychlostní rekord v jízdě závodním tahačem na letmý kilometr, se dvojnásobný mistr Evropy znovu pokusí pokořit magickou hranici 300 km/h! Vše by se mělo stihnout ještě do začátku prázdnin.