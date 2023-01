Michal Jiráský (hráč Nejzbachu Vysoké Mýto): "Zápas, který jsme měli zvládnout, jsme bohužel nezvládli. Po většinu utkání jsme vedli, bohužel jsme nedokázali výsledek udržet a nakonec jsme uhráli aspoň remízu, která pro nás nic moc neřeší."

Karel Vrabec (trenér Liberce): "Po hodně špatném začátku, kdy jsme dostali dva góly, nám chvilku trvalo, než jsme se z toho oklepali, ale pak jsme to byli my, kdo určoval tempo hry. Po krásných brankách jsme vždy srovnali a dokonce se dostali do vedení, ale minutu před koncem Nejzbach srovnal. Pro nás to je už taková třetí bolestivá remíza a dnes ztráta dvou bodů."

Nejzbach Vysoké Mýto - FTZS Liberec 4:4 (2:1)

Branky: 1. Janoušek, 2. Mates, 32. Stránský, 39. Formáček - 31. a 34. Bína, 13. Novotný, 38. Žoček.

FTZS Liberec: Vogt (Dlask) – Knejzlík, Novotný, Žampa, Jelínek, Benek, Bína M., Bína P., Kazda, Žoček, Bialek.