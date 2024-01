Ještě před únorovým Final Four, kam se Liberečanky do Kutné Hory (11. a 12. února) probojovaly, je na řadě tuzemská nejvyšší soutěž. Čtvrtek je zajímavé datum. Důvod? V extralize mužů se hraje tradiční severočeské derby Liberec – Ústí nad Labem, ženám začíná třetí část základní části, Dukla přivítá od 16.00 Přerov.

Program poslední třetiny základní části volejbalové extraligy žen určilo až pořadí týmů v tabulce po odehrání 18. kol. „Museli jsme proto upravit časy čtvrtečních zápasů. Ženy budou hrát od čtyř, derby mužů přijde na řadu v půl sedmé,“ upřesnil začátky Šimoníček.

Přepeře testují ofenzivní esa z Peru i Brazílie. Dva jejich hráče zkouší Arsenal

Připomněl, že ani jeden tým není momentálně úplně v ideálním rozpoložení. Ženy prohrály 2:3 s brněnským KP, muži po vyřazení v Českém poháru (1:3 s Aero Odolena Voda) a v zajímavém zápase podlehli stejným výsledkem rovněž v nejvyšší soutěži u pražských Lvů.

Zubřice už v letošní sezoně dokázaly pod Ještědem naplno bodovat a nic lehkého nečeká mužstvo ani v derby, třebaže se poslednímu SKV Ústí nad Labem vůbec nedaří a dál a dál natahuje sérii proher. „Právě proto narazíme na odhodlaného soupeře. Derby je specifický zápas. Moc dobře si vzpomínáme, jak těžký to byl zápas u nich, měli jsme co dělat, abychom vyhráli 3:2.“

Ladění na ČFL: Juniorky propadly, v přípravách inkasovaly příděly

„Soupeř potřebuje body jako sůl, třebaže jel do Ostravy o den dříve, tak se mu to tam nepovedlo, prohrál 0:3, ale zvítězit nutně potřebujeme i my. Pokud chceme jít do play off ze slušné pozice, musíme i s odhodlaným a nepříjemným soupeřem uspět. Jsme v druhé polovině základní části. Hráče bolí kolena, ramena, záda, ale takový je stav i v jiných klubech. Před derby jsme pod tlakem, který určitě není příjemný,“ ujistil Šimoníček.

Výsledky žen Dukly považuje za proměnlivé. „Jsme v tabulce třetí, ale výkony stabilní nemáme. Je pravda, že se potýkáme se zraněními, pokud budou hráčky fit, věřím, že to bude lepší. Naše pozornost už směřuje k Final Four, snad budeme do Kutné Hory zdraví,“ dodal ředitel.