Ostře sledovaný pětisetový televizní souboj o severní Čechy přinesl ve šlágru 6. kola volejbalové extraligy neskutečné drama. Ústečtí po heroickém výkonu sice už vedli 2:1 na sety, avšak hostující Dukla zabrala a nakonec díky vítězství v tiebreaku roli favorita potvrdila.

Pětisetovou bitvu v derby nakonec vyhrál Liberec, avšak bodu si cenilo i domácí Ústí nad Labem (na snímku). Foto: cvf.cz/Jonáš Sobotka | Foto: Deník/VLP Externista

„I když se velká oříšková loupež nekonala, předvedená hra a výkon nás může velice těšit,“ řekl spokojený trenér domácího týmu Ondřej Žaba jehož bodoval ve třetím střetnutí v řadě a navázal na nedávné výhry s Beskydskem a Ostravou.

Přes pět stovek fanoušků sledovalo parádní zápas. Výsledek? Ústí nad Labem – Liberec 2:3 (-20, 22, 16, -17, -6).

„První set, i když jsme špatně podávali, tak jsme otočili. Pak nám odešel útok a bojovnost, bez které se dnes nedá hrát. A to by se nám nemělo stávat. Pak kluci ukázali charakter a dokázali zápas otočit. Za to jim děkuji,“ hodnotil souboj rivalů liberecký kouč Martin Demar.

Spokojeni s bodem byli i domácí. „Dneska to bylo krásný. Mládneme s mladšími spoluhráči a jeden bod proti Dukle? To se určitě počítá! Díky spoluhráčům za skvělý zážitek a věřím, že i skvělí domácí fanoušci si zápas užili,“ potvrdil Jiří Kořínek, kapitán SKV Ústí nad Labem.

Liberecké florbalistky na extraligový bod v Brně nedosáhly

„Zítra si stoupneme zpět na nohy a jedeme loupit do Příbrami! Patří velké díky domácímu publiku a věřím, že se příště uvidíme minimálně ve stejném počtu,“ dodal ústecký trenér Žaba, jehož tým je osmý.

V sobotu se představí na scéně nejvyšší soutěže i pátá liberecká Dukla, která přivítá poslední Ostravu. Liberecké ženy hostí KP Brno.

Extraliga volejbalistů, 6. kolo:

Ústí nad Labem – Liberec 2:3 (-20, 22, 16, -17, -6)

Rozhodčí: M. Možnár, V. Kovář. Diváků: 512.

Ústí n. L.: Pliasetskyi, Fišer, Suhan, Hulpach, Lank, Beer, libera Kořínek, Martinák - Peterson, Hůlka, Hendrich, Volf.

Liberec: Suda, Trojanowicz, Johansen, Gomez, Urueňa, Ticháček, libero Maar - Demar, Svoboda, Jemeljanovs, Bryknar.