V prvním červnovém víkendu se běžel úvodní závod Českého poháru v letním biatlonu v kategoriích dorostu a dospělých. Je to prestižní akce, na kterou si musí závodníci postup vyběhnout. To se podařilo sedmnácti závodníkům Klubu biatlonu Liberec a patřili tak k největším výpravám. Navíc ale také k nejúspěšnějším!

Liberecká výprava byla na prvním letním biatlonovém poháru velice úspěšná. | Foto: se svolením Klubu biatlonu Liberec

V sobotu 1.6. se běžel vytrvalostní závod (čtyři střelby s přirážkami a delší trať), v neděli sprint (dvě střelby s trestnými koly a kratší trať). V obou dnech se libereckým závodníkům mimořádně dařilo. V letošní sezóně již startovali na několika regionálních závodech (Beroun, Praha, Plzeň, Liberec a Mladá Boleslav), které byly pro liberecké doslova medailovými žněmi, ale pohárový závod je přece jen něco jiného.

Přesto byly liberecké barvy opět na stupních vítězů hodně vidět – a to se ještě několik závodníků, kteří vozí medaile, závodu nezúčastnilo, protože kalendář biatlonových závodů vyšel letos pozdě a někteří závodníci již slíbili účast v týmových závodech jiných sportů. Manželé Regnerovi, z nichž Jana pravidelně vozí medaile z nejvyšších soutěží a Tomáš byl úspěšným účastníkem letošních světových her zimních sportů v Itálii v kategorii Masters, již byli angažováni v tradičním závodě týmů na Ještěd (Leki Ještěd series) a Rostislav Závacký ve vodáckém maratonu na Nise.

I bez nich liberečtí dovezli čtyři zlaté, stejný počet bronzových medailí a šest čtvrtých míst. Za všechny bychom chtěli vyzvednout Bereniku Lajtkepovou, která v kategorii do 19 let zvítězila v obou dnech po tradičně výborném běhu, ale i skvělé střelbě (v sobotu 1+1+0+0 a v neděli 3+0). Vede tak suverénně celkové pořadí poháru, které dokázala vyhrát i v předešlých dvou sezónách a má opět zaděláno na reprezentaci ČR.

Také Jana Farská v kategorii W41 získala medaile v obou dnech – byly to bronzy, a přestože ve střelbě měla rezervy, dokázala to díky rychlému běhu. Nositelem zlaté medaile byl v sobotu Jáchym Strašlipka v kategorii do 16 let – jeho střelba byla pro soupeře velkým překvapením, když dokázal střílet 0+0+1+1. Možná by jeho střelbu z nejmladší dorostenecké kategorie brali i naši reprezentanti ve světových pohárech.

V této kategorii byla další nejlepší střelba v součtu 6 minut a Jáchym zvítězil s velkým náskokem 1:34,3. V neděli dokázala získat zlato Aneta Závacká v kategorii dívek do 16 let – střílela 0+1, skvěle i běžela a zvítězila o 19,4 před závodnicí na druhém místě. A jen vyjmenujeme ty, kteří si vybojovali cenná čtvrtá místa – Kryštof Caletka a Vojta Doubrava v dorostu do 16 let, Daniel Týfa a Anna Mládková v dorostu do 17 let, Veronika Šípková v juniorkách, Jakub Mládek v M46.

Za 'svého' považujeme i odchovance Jakuba Farského, který přestoupil do SG Jablonec a patří k nejlepším českým juniorům. Přestupy se týkají v letošním roce i dalších libereckých mladých talentů – spolupráce se silnými kluby v Jablonci (SKP Kornspitz s celou reprezentací a Sportovní gymnázium) je tradicí podporovanou z obou stran. Liberečtí biatlonisté se již těší na další závody Českého poháru a několikrát týdně pilně trénují.

Přesto každý čtvrtek v 17 hodin rádi přivítají další zájemce o biatlon ve věku od 9 let ve svém areálu v Liberci - Ruprechticích, Krakonošova 330. Zařaďte se do prima party dětí i rodičů, kteří si užívají tréninky nejen ve svém areálu, ale i na libereckém atletickém stadionu, běžeckém areálu ve Vesci, v zimě na tratích v Bedřichově. A stejně mají rádi i účast na závodech po celé republice v letním i zimním biatlonu.