Jsem zpátky, hlásí nadšeně jablonecký biatlonista. Ačkoli sezona Tomáše Krupčíka zatím připomíná jednu velkou katastrofu, září teď na tváři třiatřicetiletého reprezentanta opět jeho typický úsměv.

Tomáš Krupčík. | Foto: ČTK/PR/Petr Slavík, Český biatlon

„Po měsíci bez závodů a deseti dnech karantény zase sjíždím italský pisty. Příjemnější návrat než do Anterselvy jsem si nemohl přát,” vzkazuje fanouškům prostřednictvím sociálních sítí. V pátek by měl ve sluncem zalité jihotyrolské biatlonové pohádce nastoupit do vytrvalostního závodu Světového poháru. Po nepříjemných peripetiích, které ho připravily o zatím veškerá klání v novém roce.