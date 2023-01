„Náš klub s bezmála sedmdesátiletou historií se tradičně účastní národních týmových soutěží na všech úrovních,“ říká hlavní trenér Pavel Kytýr a pokračuje: „V mužské kategorii naše B družstvo ve druhé nejvyšší soutěži, tedy v 1. lize, zvítězilo a tím se stalo mistrem. V extralize, což je nejvyšší týmová soutěž v republice, po celý rok náš tým neprohrál jediné utkání a smůlu si vybral až ve finále, kde podlehl Brnu.“ A tak JudoClub Liberec bral stříbro, stejně jako v loňském roce.

Muži se prosadili i v nejvyšší soutěži jednotlivců. Na mistrovství ČR zlato vybojovali David Pulkrábek ve váze do 60 kg, stříbro Tomáš Binhak ve váze do 73 kg, bronz Filip Ivanka ve váze do 81 kg a medaile jen těsně unikla Šimonu Roháčkovi ve váze do 66 kg. Poslední dva jmenovaní se prosadili i přesto, že jsou ještě v nižší věkové kategorii.

Junioři na MČR ve své kategorii vybojovali dva mistrovské tituly (Jan Lisý, mistr ČR juniorů ve váze do 73 kg a Filip Ivanka, mistr ČR juniorů ve váze do 81 kg) a dva tituly vicemistrů (Josef Martinka, 2. místo na MČR juniorů ve váze do 60 kg a Martin Ivanka, 2. místo na MČR juniorů ve váze do 90 kg). Radku Gottvaldovi (váha do 81 kg), Michalu Českému (váha do 60 kg) a Viktorii Chaloupkové (váha do 57 kg) medaile těsně unikly a skončili těsně pod stupni vítězů. „Tyto skvělé výkony nám zajistily ocenění Nejúspěšnější klub republiky v kategorii juniorů v roce 2022,“ uvádí s patřičnou hrdostí trenér Kytýr.

Nejen na tuzemské, ale také i na mezinárodní scéně o sobě junioři dali vědět, když Filip Ivanka vybojoval dvě stříbrné (Evropský pohár v Praze a v italském Lignanu) a jednu bronzovou (Evropský pohár v řeckých Aténách), čímž si zajistil kvalifikaci na mistrovství Evropy a mistrovství světa. Na mistrovství Evropy Filip obsadil cenné 7. místo, kde nestačil pouze na reprezentanta ze Srbska a týmového kolegu Adama Kopeckého. V elitní špičce závodníků na mistrovství světa Filip nejprve porazil reprezentanta z Izraele, ale v dalším kole prohrál se Švýcarem a obsadil 13. místo.

Ani mladší kategorie nezůstala pozadu. Družstvo dorostenců si celý rok vedlo velmi dobře a v závěru roku vzhledem k rozsáhlé marodce tým obsadil 5. místo mezi nejlepšími týmy v republice.

V jednotlivcích se v průběhu roku dařilo skvěle především Vítu Vostřelovi, Michalu Českému, Kristiánu Kučerovi i Josefu Martinkovi, kteří si pravidelně přivezli dobrá umístění z Českých pohárů i mezinárodních turnajů. Ovšem závěr sezóny a mistrovství ČR moc nevyšlo a medailí z kategorii dorostu se může pyšnit pouze Patrik Javůrek (váha do 73 kg), který i přes zdravotní omezení vybojoval bronzovou medaili.

O judistickou budoucnost se Liberec bát nemusí. „Našim nejmladším kategoriím, mladším žákům se na přeboru republiky zadařilo především těžkým vahám, a to Štěpánu Novotnému, který získal stříbro a Elišce Bílkové, která brala bronz. Na letošní Olympiádě dětí a mládeže, v kategorii starších žáků měl JCL hned tři zástupce, kteří reprezentovali Liberecký kraj. Adam Honzák, Vojta Dolejš i Kryštof Dlouhý se dostali do boje o bronzové medaile, kde už se tak nedařilo, a tak na ně zbyly nepopulární bramborová medaile,“ vyjmenovává Kytýr.

Nelze nezmínit i starší judisty a to především Milana Vágnera, který se toho ani ve věku 77 let nebojí a stále se chodí poprat na judistické tatami. A to i s o dost mladšími judisty. Tento rok se stal už po několikáté Mistrem republiky v kategorii veteránů. Zlato si letos přivezl i z otevřeného mistrovství veteránů Slovenska a Rakouska. A protože má co předávat, pravidelně ho lze vídat na trénincích přípravky, kde učí nejmenší judisty.

Umístění libereckých judistů

Jednotlivci - Mistrovství ČR mužů: 1. David Půlkrábek (60 kg), 2. Tomáš Binhak (73 kg), 3. Filip Ivanka (81 kg), 5. Šimon Roháček (66 kg).

Mistrovství ČR juniorů (do 21 let): 1. Jan Lisý (73 kg), 1. Filip Ivanka (81 kg), 2. Martin Ivanka (90 kg), 2. Josef Martinka (60 kg), 5. Radek Gottwald (81 kg), 5. Michal Český (60 kg), 5. Viktorie Chaloupková (57 kg).

Mistrovství ČR dorostenců (do 18 let): 3. Patrik Javůrek (73 kg), 5. Michal Český (60 kg), 5. Vít Vostřel (66 kg).

Přebor ČR starších žáků (do 15 let): 5. Vojtěch Dolejš (55 kg).

Olympiáda dětí a mládeže 2022 (do 15 let): 5. Vojtěch Dolejš (55 kg), 5. Adam Honzák (46 kg), 5. Kryštof Dlouhý (42 kg).

Přebor ČR mladších žáků (do 13 let): 2. Štěpán Novotný (+66 kg), 3. Eliška Bílková (+57 kg).

Jednotlivé výkony: Filip Ivanka: 2. místo Evropský Pohár Lignano, 2. Evropský Pohár Praha, 3. Evropský Pohár Atény,

7. Mistrovství Evropy.

Družstva: 1. liga mužů: 1. místo, Extraliga mužů: 2. místo, Dorostenecká liga: 5. místo, Nejúspěšnější družstvo juniorů pro rok 2022.