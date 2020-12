Americké vysoké školy přitom nabízejí rozsáhlé studijní programy i stipendijní možnosti, v rozpočtech na talentované jedince myslí. Bez úlev na školném každopádně můžete myšlenku rovnou škrtnout, poplatky se běžně pohybují v řádu stovek tisíc na rok.

V čem je největší výhoda amerického studijního programu skloubeného se sportem? Maximální profesionalita, důraz na zlepšení v tréninku i plnění školních povinností. Univerzitní soutěže přitom rozhodně nejsou hašteřivou ligou, naopak svým systémem a tréninkovými programy přeskakují v kvalitě i mnohé profesionální evropské dospělé ligy. V zámoří se trénuje skoro každý den a to podle moderních trendů. Realizační týmy tvoří většinou hned několik expertů, hráčům se třeba kontroluje i síla jednotlivých svalů, aby víc nezatěžovali třeba pravou než levou nohu. Tak důsledné metody jsou.

VÝBĚR Z MNOHA SPORTŮ

Řeč je o NCAA (National Collegiate Athletic Association), které pod svou hlavičkou spolčuje hned několik sportů a jejich lig. Na univerzitách, které v programu figurují, si můžete vybrat basketbal, fotbal, hokej, nebo například vodní pólo s gymnastikou. Muži mají v nabídce 19 podporovaných sportů, ženy o dva víc.

Po celých Spojených státech naleznete školy, které se programu účastní, na většině z nich navíc existuje víc mužstev najednou. Sítem se stává kvalita sportovců, ti nejlepší míří do extrémně konkurenčního prostředí v divizi I., na horší čeká divize II., divizi III. už pak sami Američané řadí spíš do kategorie hobby sportu.

Zaměřme se ale na top divizi, která produkuje obrovské množství vystudovaných profesionálních sportovců. Přes americký systém se vydali třeba Jonathan Toews, nebo Johnny Gaudreau. Hráči, kteří byli nadstandardní už v nízkém věku a nepotřebovali čas navíc, přesto si zvolili univerzitu na úkor co nejrychlejšího přesunu mezi dospělé.

Konkrétně v mužském hokeji existuje 60 vysokoškolských týmů, v ženské fotbale hraje nejvyšší level NCAA dokonce 333 celků. Sportovních programů a možností je opravdu hodně.

Vystává každopádně zásadní otázka. Jak se na univerzitu může hráč dostat?

SPLNĚNÍ PODMÍNEK

Existuje několik podmínek. Sportovec musí mít věk, který odpovídá nástupu na vysokou školu. Freshmanům (nováčkům) je 17-18 let, v soutěžích běžně hrají proti starším soupeřům, kterým může být až 23. Podle NCAA neexistuje horní věková hranice, školy ale většinou vyžadují splnění všech povinností studia do pěti let po nástupu. Kromě běžného studijního plánu trvajícího čtyři roky mají studenti ještě o jeden navíc. Univerzity ale fungují na bázi kreditových systémů, tudíž je možné získat diplom i mnohem dřív.

V hokejové NHL hraje přes 30 procent hráčů, kteří si NCAA prošli. Rozvoj jim univerzita rozhodně nezbrzdila, navíc je možné kdykoliv studium přerušit. Kvalita sportovních soutěží divizí I je bezesporu extrémně vysoká. Ačkoliv se o ní v Česku příliš nemluví a může mít nádech neprobádaného území, USA univerzitním sportem žije.

Běžně se však stává, že se mladiství snaží budovat své sportovní kariéry jen proto, aby měli nárok na stipendia, která jim ulehčí život. Jinými slovy sport nedělají proto, aby v něm byli dobří, ale proto, že je dovede ke vzdělání. Američtí rodiče začínají dětem spořit peníze už od narození, částky za studium se pohybují okolo 400 tisíc až do milionů. Ročně.

Čím prestižnější škola je, tím dražší se musí platit školné. Diplom ale zároveň funguje v Americe jako pojistka do budoucna, na pracovních pozicích v oboru má vystudovaný člověk zajištěný minimální plat. Čechovi, který se hodlá vrátit domů, sice tento systém příliš nepomůže, titul ze Spojených států mu však bude uznán a registrován jako bakalářský.

Druhou podmínkou je amatérský statut. Hráči, kteří se na americkou univerzitu hlásí, nemohou mít podepsanou jakoukoliv profesionální smlouvu. Zároveň je nezbytné, aby nenastoupili v byť jediném utkání kterékoliv profesionální soutěže. Právě tento bod často zůstává nenaplněný, mladí sportovci fasují smlouvy, které s vděkem podepíší, a následně již nemají možnost výběru.

Pozor na to. V některých sportech si musíte stipendium na univerzitě vybojovat, u dalších hraje roli štěstí. Základem je ale nemít strach: z odloučení, cestování i náročnosti jazyka. Zvládnout se dá vše.

Klady každopádně převažují minusy a to na plné čáře. Americké univerzity stojí za zkoušku, minimálně jde o dobře vypadající položku v budoucím životopise.

A ta se vždycky hodí…

Školné na vybraných amerických univerzitách pro akademický rok 2020/2021:

University of Notre Dame 74 193 dolarů (1 610 878 korun)

Harvard University 73 800 dolarů (1 602 345 korun)

Stony Brooke University 27 221 dolarů (591 022 korun)

University of Alaska Anchorage 26 713 dolarů (578 992 korun)

Bemidji State University 21 490 dolarů (466 590 korun)

Do ročních nákladů studenta bývá zahrnuto: školné, ubytování na koleji, strava, učební pomůcky, osobní výdaje a doprava.

Školy mohou studentům, o které usilují, nabídnout úhradu určité části pravidelných nákladů. V případě stoprocentního stipendia nemusí uchazeč vynaložit žádné náklady na to, aby na univerzitě mohl studovat. Institut tedy platí veškeré výdaje jednotlivce spojené se studiem.

Kryštof Rossmann