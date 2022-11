Mezi muži se s podmínkami nejlépe vypořádal Vojtech Král z AK Kroměříž, který byl v cíli s desetivteřinovým náskokem před druhým Martinem Semerádem z pořadatelského klubu AC Slovan Liberce. Pro třetí příčku si s dvacetivteřinovou ztrátou na vítěze doběhl junior Jiří Tuž.

Ženský závod suverénně ovládla věkem stále ještě dorostenka Michaela Novotná z OB TJ Turnov, jejíž čas 14 minut a 4 vteřiny je nejlepším ženským výkonem posledních sedmi ročníků. Na stupních vítězů ji doplnily Štěpánka Bisová a Adéla Bogarová.

Kdo byl Mirko Gräf?

Ačkoliv by jeho osobní rekordy dodnes patřily do nejužší české běžecké špičky, jméno Mirko Gräf zná už jen málokdo. Liberecký matador a zakladatel závodu byl přitom jedním z našich nejlepších vytrvalců konce padesátých let. Jako první z československých atletů dokonce v roce 1956 dokázal na pětikilometrové trati porazit legendárního Emila Zátopka, čímž se dostal až na třetí místo v tehdejších světových tabulkách. Mimo to získal pět mistrovských titulů na tratích 5 000 a 10 000 metrů, reprezentoval Československo na několika mezinárodních akcích a ovládl také slavný silniční závod Běchovice – Praha.

Z Lidových sadů se na Českou chalupu díky Gräfovi běželo poprvé v roce 1971. I přes to, že byl závod původně jen jakýmsi zábavným zakončením sezony atletů Slovanu Liberec, přinesl hned druhý ročník dodnes rekordní účast 708 závodníků. Za více než půl století existence se závodu zúčastnilo přes 15 tisíc závodníků. Byla mezi nimi také celá řada vrcholových sportovců, českých reprezentantů i olympijských medailistů v čele s libereckou odchovankyní Zuzanou Hejnovou, biatlonistkami Gabrielou Soukalovou a Evou Puskarčíkovou nebo běžcem na lyžích Dušanem Kožíškem.