V koncovce čtvrté sady domácím hráčkám nestačilo k úspěchu ani vedení 21:19 a 23:22 a z výhry 25:23 a celkově 3:1 se tak radovala Dukla.

Spokojenost s tříbodovým ziskem neskrývala ani liberecká kapitánka. „Jsme rády za tři body. Utkání bylo nakonec dramatičtější, než jak to vypadalo po prvních dvou setech. My jsme pak trochu odešly na útoku a příjmu, ale naštěstí jsme to dohrály,“ uvedla Nikola Kvapilová.

Hanačky mohly severočeské partě po zápase gratulovat. „Osobně mě moc mrzí první dva sety, v nichž tým vypadal jako po dovolené. Zkoušeli jsme točit sestavou, ale nepomáhalo to. Až ve třetí sadě jsme začali hrát náš volejbal, byli jsme víc agresivní v útoku i na servisu. Vcelku dobrý byl i čtvrtý set, i když jsme jej v těsné koncovce ztratili. Z individualit mě potěšil výkon Emy Kneiflové, která si to poctivě odbojovala, bohužel to ale k bodům nevedlo,“ hodnotil řtvrteční šlágr Martin Hroch, kouč VK UP Olomouc.

„První dva sety byly z naší strany hrůza a zmatek bez disciplíny a energie. Třetí sadu jsme vybojovaly a pak už nám ke zvratu a bodovému zisku chyběla i trocha štěstíčka,“ řekla olomoucká kapitánka Veronika Tinklová.

Extraliga volejbalistek, 5. kolo:

VK UP Olomouc – VK Dukla Liberec 1:3 (-15, -16, 23, -23)

Rozhodčí: Ištvanech, Ostranský. Diváků: 250.

Olomouc: Galvão, Šepeĺová, Mostsitska, Rajlić, Borovcová, Körmendyová, libero Kulová - Kneiflová, Herdová, Tinklová.

Liberec: Frankevych, Blažková, Kvapilová, Kojdová, Kohoutová, Lyklema, libero Kolářová - Šulcová, Šotkovská, Deisl.

Další program, sobota 29. října – 6. kolo:

16:00 VK Dukla Liberec – TJ Sokol Frýdek-Místek

17:00 TJ Sokol Šternberk – VK Prostějov

17:00 TJ Ostrava – VK UP Olomouc

18:30 VK Šelmy Brno – PVK Olymp Praha

19:00 Volejbal Přerov – VK Královo Pole