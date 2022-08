Dle slov Elišky byl výkon na tomto mistrovství super a hlavně další cennou zkušeností do budoucna. „Nebála jsem se toho a rozešla to s čelem závodu. Byla jsem celou dobu koncentrovaná. Byl to velmi povedený závod.“ nechala se slyšet svěřenkyně Kateřiny Čermákové.

Pokud by Eliška měla porovnat tento závod s tím, který absolvovala na MS v Eugene, jistě by zmínila lepší psychické i fyzické rozpoložení během závodu právě na ME i přes únavu dlouhé a náročné sezóny. „Pro mě je 7. místo na ME co do výkonu i umístění úspěšnější, než 21. místo z nedávného MS, určitě se mi více povedl závod v Mnichově. Nyní mě již čeká volno a odpočinek před přípravou na další rok.“ zakončila další úspěšnou sezónu Eliška Martínková.

K vystoupení své svěřenkyně na ME promluvila také turnovská trenérka Kateřina Čermáková: „20 km chůze na ME šla Eliška přesně dle předchozí domluvy. Jelikož je teprve prvním rokem mezi ženami, neměla zde co ztratit. Mohla pouze získat. Proto jsme se rozhodly více zariskovat a rozejít závod s vedoucí skupinou. A vyplatilo se, 7. místo na prvním seniorském ME je skvělý výsledek. Eliška je ještě mladá a tak je pro ni každá taková závodní zkušenost velmi přínosná. Letošní sezona jen potvrdila, že je na čem stavět do příštích let.“

Text: Filip Horký, AC Turnov