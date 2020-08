„Plně respektujeme hygienická pravidla, fanoušci bohužel nebudou mít volnost jako dříve, máme připravené sektory na diváckém svahu, ale jsme rádi, že se vůbec bude moct jet. V paddocku se budou pohybovat pouze jezdci, týmy, delegáti FIA, komisaři a nutný personál. Podmínky se mění každý den, upravují se pravidla s testy, zóny, hlavním cílem je bezpečnost a zdraví návštěvníků,“ řekl majitel Autodromu Most Josef Zajíček. „Kromě tahačů budou k vidění doplňkové série Clio cup, Audi R8, historické formule včetně monopostu z roku 2010. Věřím, že všichni z toho budeme mít radost."

Domácí tým, který se letos představí pod názvem Buggyra Zero Mileage Racing, nasadí tři závodní speciály. Jedničkou je bývalý šampion Adam Lacko. Debut za roudnickou stáj čekají mladého Francouze Téa Calveta. Teprve šestnáctiletou Aliyyah Kolocovou, která se stane nejmladší jezdkyní v seriálu, zažije v Mostě vůbec premiérový závod s tahačem.

„V Mostě chceme zadělat na dobrý výsledek do sezony. Každý jezdec má jiné úkoly. Nejvíce se očekává od Adama,“ řekl majitel přední evropské stáje Martin Koloc.

Adam Lacko získal titul v roce 2017, loni skončil celkově třetí. „Pár dní před začátkem šampionátu vlastně ještě ani nevíme, z kolika závodů se bude skládat. Jistý je Most, Le Mans, Misano, co bude s dalšími třemi podniky, se uvidí. Možná to zní nesmyslně, ale letos se pojede, alespoň z mého hlediska, jeden z vůbec nejtěžších šampionátů historie. Vzhledem k malému počtu závodů, se jedna chyba, může rovnat konci ambicí na zisk titulu. Bod bude mít cenu nikoli zlata, ale platiny. Taktika převládne nad závoděním,“ dumá bývalý mistr Evropy Lacko.

Letos se představí s novým speciálem Buggyra DV50. „Z auta mám velmi dobrý dojem, uvidíme, jak rychlá bude konkurence. O Hahnovi se toho moc neví, Albcete dorazil s novým speciálem do Nogara. Časy nic moc, jedná se ale o trojnásobného mistra Evropy, který umí prodat zkušenosti. Velkou neznámou je Kiss.“

V Poháru konstruktérů bude Lacko usilovat o triumfu společně s novým parťákem Téo Calvetem. „Téo je strašně šikovný kluk, který, přes své mládí, závodí hlavou. Má na to jezdit v pohodě kolem pátého místa, v jízdách s hendikepem může pomýšlet hodně vysoko.“

Křest ohněm zažije Kolocova dcera Aliyyah, která jako patnáctiletá drží světová rychlostní maxima na letmou a pevnou pětistovku. „Nějak moc se neorientuji ve statistikách, ale jsem přesvědčena o tom, že není na světě moc závodnic, které jsou obklopeny takovými personami, jako je tomu v mém případě. Mám to docela jednoduché. Pojedu, jak nejlépe umím a nějak to dopadne,“ prohlásila se smíchem Aliyyah, která pojede kromě evropského rovněž francouzský šampionát.

Generálkou na Most byl pro stáj Buggyra Zero Mileage Racing víkendový ESET V4 Cup na Slovakia Ringu, kde brala dvanáct trofejí. David Vršecký získal první dvě individuální vítězství v kategorii GT3 a jedno společné s Tomášem Engem. Zářili i mladíci z Buggyra Academy. Yasmeen Kolocová sbírala pódiová umístění s Renault Clio RS a v endurance závodě s Teó Calvetem urvali premiérové vítězství. „S truckem jsem Slovakia Ring moc rád neměl, ale s GTčkem je to přesně naopak,“ neskrýval nadšení dvojnásobný evropský šampion Vršecký.